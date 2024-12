Ya hay postal para Cosquín Con un elenco concertado, el cuadro representará a la provincia en el Festival Nacional de Folclore 2025

“Cuando nos dieron la noticia no entendíamos de qué nos estaban hablando, no caíamos ¡Estamos tan felices!’, expresó a DIARIO DE CUYO, Javier Riveros coincidiendo con Natalia Luna tras convertirse en los flamantes directores y creadores del guión que presentará San Juan en las Postales de Provincia del Festival Nacional de Cosquín, a efectuarse desde el 26 de enero próximo hasta el 2 de febrero. Sin embargo, ambos manifestaron que aún no tienen confirmación de la fecha de actuación en la Plaza Próspero Molina ya que “eso lo está manejando la Secretaría de Cultura de la Provincia con la comisión organizadora del festival’, como sostuvo el hacedor; y que no tienen conocimiento de una función previa en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria porque “de todo eso estará a cargo Cultura’.

Como directores de la compañía de danzas Riveros Luna creada en 2006, ellos comenzaron a plantearse la idea de concursar para este proyecto luego de “tenerlo en mente durante muchos años’, manifestó Javier quien relató que cuando se los llamó para citarlos a una reunión se encontraron con Eduardo Varela como secretario de Cultura y Pablo Barbera desde la Dirección Territorial, Artes Populares y Folclóricas quienes les anunciaron que habían ganado con su propuesta En mis ojos traigo el sol.

Todavía en las nubes por la sorpresa, tanto sus familias como los bailarines de la compañía, sus colegas y amigos se enteraron a través de las redes sociales de la novedad, como dijo Luna cuyo ballet ya se clasificó para concursar en el PreCosquín, el 8 y 9 de enero.

“En 2006, Carlos Cruz nos convocó como coreógrafos de su proyecto para la Noche de San Juan y fue una experiencia hermosa; y hace unos 6 años, Daniel Páez nos invitó como bailarines para su equipo. Pero ahora es una emoción muy grande la que sentimos porque es la primera vez que ganamos en este terreno y que seremos los guionistas y directores de la producción. Por supuesto, será de la mano de la gente de Cultura’, mencionó Riveros quien agregó que en las anteriores ediciones de la Fiesta Nacional del sol también asistieron a Gerardo Lecich como coreógrafos, lo que les sumó experiencia para llegar a esta instancia más seguros de “estar preparados’, como añadió.

De este modo, respecto a la nueva función que desempeñarán como cabeza de una numerosa delegación de cantantes, músicos y bailarines; Natalia afirmó que desde mañana comenzarán las reuniones para ajustar el guión y conformar el equipo de trabajo que será armado por la Secretaría de Cultura como dice el reglamento; pero nosotros podremos intervenir por eso haremos una audición abierta para todos los bailarines locales de folclore en la que los artistas de nuestro grupo tendrán que inscribirse para participar’, subrayó Luna acerca de lo relacionado específicamente con la danza que subirá al escenario mayor.

“Sabemos que será una responsabilidad enorme, lo que pensamos desde el título fue reconocernos en los sanjuaninos y poder expresar las miradas y costumbres; esperamos poder transmitirlo al público. Vamos a hacer todo lo posible en pos de mostrar a la provincia’, reflexionó Riveros en torno a lo que planifica junto a compañera.