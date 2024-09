“Yo me tomo un remís y no sabe dónde es el Mercado Artesanal” Soledad Güell / Es la nueva directora del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero

Hasta los últimos días de agosto, Soledad Güell trabajó en el Chalet Cantoni donde, bajo la dirección de Natalia Ventimiglia cumplió diferentes funciones, como desempeñarse en las ferias, estar a cargo de la tienda y coproducir encuentros, por citar algunas. Fue hasta que le ofrecieron un desafío mayor: ponerse al frente del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero como directora. “No lo dudé, porque sé que tengo la capacidad de afrontarlo y voy a dar todo en esta gestión. Creo que voy a mostrar mis capacidades, soy una persona muy autoexigente, no me gusta fallar’, dijo a DIARIO DE CUYO Güell, quien asumió efectivamente su cargo el 23 del pasado. “En mi familia, del lado materno son todos comerciantes; y del lado paterno, artistas. Vengo de familia muy trabajadora, muy luchadora, me he criado en ese mundo, tengo esa fusión y la voy a aplicar’, marcó la flamante funcionaria, que adelantó algunas líneas de acción que tendrá su gestión.

– ¿Qué encontraste a tu llegada al Mercado?

– Principalmente me encontré un personal de excelencia, profesional, responsable y dispuesto. Tomo al Mercado Artesanal como a mi segunda casa, así que para mí trabajar en equipo es fundamental. Y también me encontré con un Mercado muy bien cuidado, muy ordenado, con mucha tecnología; pero con artesanos que me piden por favor más promoción, más reconocimiento, inclusión…

– Ya tuviste un encuentro con ellos…

– Sí, lo primero que pedí fue una reunión con ellos, quería conocerlos así que se los convocó. En una planilla escribieron sus inquietudes y sugerencias y en base a eso empezamos a actuar. Prefiero ir de a poco pero a paso firme, que ellos vean que estoy cumpliendo. Sin los artesanos esto no tiene razón de ser.

– ¿Qué pidieron?

– A corto plazo, más ferias, por lo menos dos al mes; publicidad, capacitaciones, talleres, visitas guiadas, que no haya convocatorias cerradas, bueno eso es lo principal. Y a largo plazo, que no quede acá en San Juan, proyectarse más fuera de la provincia; y si está a mi alcance, lo vamos a hacer.

– Habría como dos líneas de acción: una hacia adentro, con los artesanos; y otra hacia afuera, la relación con la comunidad….

– Exactamente y ya se están gestionando. Lo inmediato es la difusión, que desde el primer momento la encaramos a través de las redes por ejemplo, subiendo todo lo que hay y lo que se hace. Y ya se está trabajando en la primera feria artesanal, que se hará el 12 y 13 de octubre (NdeR, ver aparte) y para la que vamos a ampliar la convocatoria a artesanos no certificados, aunque habrá una selección previa, ese es el requisito, porque se tiene que mantener el nivel. Yo admiro y respeto muchísimo a los artesanos, su trabajo, no puedo poner un feriante que no mantenga el nivel. También se está pidiendo un reempadronamiento, en colaboración con los municipios, para saber con qué contamos. Hay un padrón, pero por ejemplo hay gente que ya ha fallecido. Bueno, estamos mandando mails al área cultural de cada departamento, una primera forma de hacer territorio, que también queremos profundizar. La idea es saber dónde estamos parados, para entonces armar estrategias.

– Eso como inmediato ¿Y luego?

– Bueno, estamos pensando en talleres continuos, para artesanos y para el público; y capacitaciones, pero no de cualquier tipo. Por ejemplo hay rubros menos explotados que vamos a mirar, como orfebrería. También se promoverá la combinación de artesanías para ampliar los productos de la tienda y tener, por ejemplo, piezas exclusivas en madera y alpaca. Queremos que también haya visitas guiadas al Mercado, de las escuelas por ejemplo. Días atrás había unos chicos de una escuela plantando árboles y los invitamos a venir, estaban fascinados, algunos ni sabían lo que era un artesano… Como ya dije, queremos profundizar el trabajo en territorio. Y está la idea de ampliar el horario de atención al público en un futuro, que ahora es de lunes a viernes de 9 a 14; y sábados de 9 a 13 hs. En definitiva, queremos utilizar todos los recursos del Mercado, estamos analizando todas las estrategias, queremos que el artesano sepa que cuenta con nosotros, que las puertas están abiertas, para algo me pusieron acá. Mi principal objetivo es que todo este patrimonio, que es bellísimo, sea conocido… Esto no quita que luego se puedan ir tomando otras acciones, quiero ir sumando, proceder correctamente.

– Hacés hincapié en la difusión ¿Pensás que no fue suficiente la que hubo?

– Hace falta mucha, mucha difusión. Yo me tomo un remís y no sabe dónde es el Mercado artesanal…

– ¿Cuál es, para vos, la importancia que tiene Mercado Artesanal de la provincia?

– Que representa a los 19 departamentos de San Juan, a sus artesanos, a un oficio noble y sacrificado que vale muchísimo y por ahí están muy desmotivados. Quiero que ellos estén contentos, satisfechos, cumplir lo que se ha hablado, que sean reconocidos mucho más.

– ¿El gobierno provincial te ha marcado algunas premisas en particular?

– No, pero desde acá se consulta siempre y nos están apoyando totalmente. También nos ayudamos entre las distintas unidades culturales para generar los menos gastos posibles, porque este gobierno pide austeridad y es una manera de dar el ejemplo.

– Si tuvieras que sintetizar tu meta, sería…

– Yo estoy segura de que en San Juan tenemos unos diamantes de artesanos que necesitamos que brillen más; el Mercado va a ser el nexo para eso.

Convocatoria

El 12 y 13 de octubre próximo, de 17 a 22 hs, tendrá lugar la primera Feria Artesanal de la nueva gestión, en el predio del Mercado. De cara a ese encuentro, convoca a artesanos de la provincia -tradicionales y no tradicionales, certificados y no certificados- a inscribirse a partir del 13 de septiembre, a través de un link que estará disponible en las redes del Mercado (en Instagram y Facebook). Del total de inscriptos, se hará una selección, hasta completar el cupo disponible.