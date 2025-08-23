“Yo sí me siento profeta en mi tierra” Con entradas agotadas presenta el show con el que hizo temporada en Carlos Paz.

Recargada de objetivos y con una proyección nacional que siempre anheló pero nunca imaginó que lograría, Mariana Clemensó sube a escena hoy a las 21:30 en el Teatro Sarmiento a sala llena con su mayor éxito laboral que lleva por titulo Mestiza. Se trata del espectáculo con el que consiguió tocar el cielo con las manos al ser convocada para hacer su primera temporada como cabeza de compañía en la pasada temporada de Carlos Paz, ciudad a la que retornará el próximo año para poner esta obra en el Espacio Mónaco ahora convocada por Ángel Carabajal, el reconocido productor de Bien Argentino.

“Estoy tan feliz de mostrar en mi San Juan todo lo que hicimos y estamos hacemos, todo lo que representa este trabajo. Por eso vamos a realizar una segunda función en el Sarmiento que confirmaremos pronto”, expresó a DIARIO DE CUYO, la cantante y bailarina que llega triunfal a los escenarios de su provincia después de lograr la victoria en 4 de las 11 categorías en los que estuvo ternada en los tradicionales Premios Carlos 2025 y antes de tocar el cielo con las manos el próximo 10 de octubre al arribar al Teatro Regina de Buenos Aires.

(FOTO MIGUEL OTTAVIANO)

En realidad, esta propuesta de su autoría que armó con el objetivo de rendir homenaje a su mestizaje y cuenta con la dirección general y el diseño de luces y pantalla de Gerardo Lecich -que también estuvo ternado en los Carlos-, se estrenó en el escenario del Auditorio Juan Victoria el 30 de noviembre de 2022 con el propósito de salir a girar por el país.

“En un primer momento, la idea era hacer el debut en el Auditorio para arrancar una gira por distintas ciudades del país, pero todo se modificó cuando me propusieron hacer Carlos Paz con Mestiza en el verano del 2025”, evocó la versátil intérprete recordando aquel llamado telefónico para formar parte de la competitiva marquesina de Carlos Paz por los productores Pablo Sittoni, director y dueño del Teatro del Lago y de la sala Wo en la que ella se presentó desde enero hasta marzo de este año, y Sebastián Sánchez Espejo. Además, en un efecto cadena, también se sumó la oportunidad de hacer Mina Clavero desde el 9 de enero, todos los jueves de enero y febrero en el Auditorio Municipal; entre otras actividades.

“Esto viene con una felicidad doble porque regresar premiada a la provincia provoca emoción y expectativa”

Cada noche en escena, cada una de esas agitadas presentaciones en las que tuvo que medirse con una oferta compuesta por más de 50 producciones, provocaron un quiebre para bien en sus planes con una apuesta que trata sobre una historia de amor y raíces compartidas, recalcó la creadora que recaló por primera vez en la conocida localidad turística cordobesa cuando hizo dupla con el humorista mendocino Cacho Garay en el Teatro Zorba en 2022.

“Mestiza es increíble, esto me hace pensar que nunca es tarde”, añadió Clemensó acerca de este musical que combina la fuerza del flamenco y la pasión del árabe de sus antepasados con el folclore y el tango porteño.

Para esto, la hacedora manifestó que se encargaron de buscar un repertorio que tendiera puentes culturales con temas como Marinero de luces, de Isabel Pantoja; Así fue, de Juan Gabriel; ¡Qué bonito!, de Rosario Flores; El toro y la luna, que hizo famoso el grupo Gipsy Kings; temas románticos como Vivir así y tangos populares como Garganta con arena, de Cacho Castaña; y Libertango, de Astor Piazzolla; en medio de pasodobles, un mix de rumbas y perlas tradicionales de la música nativa como Zamba para olvidarte y malambos, entre otras canciones, todas versionadas y adaptadas para la puesta de M y M Producciones de Miguel Ruiz. Toda una hazaña que se concreta con un conjunto de músicos tocando en vivo y talentosas parejas de danza -todos oriundos de San Juan, Córdoba e incluso Buenos Aires- que la acompañan mientras ella entra y sale de escena con cambios de vestuario y efectos de luces, un gran despliegue técnico para el que cuenta con 22 personas dentro de su equipo.

“Esto viene con una felicidad doble porque regresar premiada a la provincia provoca emoción y expectativa, además saber que la gente apuesta por Mestiza es una responsabilidad. Nos llena de orgullo y, en especial, de agradecimiento porque no es fácil gastar en una entrada, es un gesto muy lindo”, destacó la artista que se encuentra transitando sus 25 años en el ámbito profesional y ya se enfoca en los próximos pasos de Mestiza. Es que, para el 2026 ella buscará redoblar la apuesta con “un repertorio que tendrá clásicos que no se pueden mover y la incorporación de nuevos títulos, un vestuario renovado y una escenografía totalmente nueva’, dijo Mariana adelantando que “el 60 por ciento será novedoso con la tarea de poner otra Mestiza sin perder el hilo conductor y su esencia”.

“La verdad que esto es lo que espere, lo que soñé siempre. Mestiza lleva un mensaje que tiene que ver con cómo nació y comenzó a tomar forma, todo fue a partir de sentir que mi producto valía y vale; que tenía que ser arriesgada en mis decisiones aunque para eso tuviese que salir a una plaza no conocida por nosotros como Carlos Paz donde hice temporada como cabeza de compañía. Solamente tenía que confiar en mi potencial y mi talento para que todo comenzara a fluir y así fue”, reflexionó la creadora sobre su actualidad, tras 25 años en el ruedo del arte. Y si bien hay un refrán de origen bíblico que versa que “nadie es un profeta en su tierra”, Clemensó confesó que en su caso es al revés porque: “Yo sí me siento profeta en mi tierra”.