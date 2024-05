“Yo soñaba con ser famoso” El ex GH actúa en la obra "Sinvergüenzas" y habló con DIARIO DE CUYO.

Se hizo conocido en Gran Hermano, después brilló en el Bailando y después saltó a las tablas. Alexis “Cone” Quiroga avanza en su carrera artística, algo que añoraba desde su Córdoba natal.

Hizo temporada de verano en Mar del Plata como parte de Sinvergüenzas, la obra encabezada por Juan Palomino y que llega a San Juan esta noche junto a Christian Sancho, Carna, Tucu López, Alejandro Cupitó en la versión original de Daniel Botti y dirección de Diego Rinaldi.

Sinvergüenzas, la versión local de la Obra “Ladies Night”, escrita por los dramaturgos y guionistas de Nueva Zelanda: Stephen Sinclair y Anthony McCarten; y es también la adaptación al teatro del famoso Film The Full Monty de 1997.

Antes de su llegada a San Juan, Alexis habló con DIARIO DE CUYO sobre su debut teatral y su meteórico ascenso a la fama.

“Me siento cómodo y contento en el teatro, creciendo, aprendiendo de la gente que tengo al lado, es una experiencia muy linda, me ha tocado un grupo que me deja crecer. Para mí es todo nuevo entonces lo que más tengo que hacer es escuchar”.

En la trama, los amigos deciden como salida a su desesperante situación, hacer shows con poca ropa y eso se refleja en la interpretación de los actores, Alexis aseguró que lo vivió como algo muy natural. “No me dio pudor, vengo de la casa de GH que estuvimos en pelota ahí y nos vio todo el país, así que no es algo que me incomodara”.

EL DATO

Sinvergüenzas. Hoy, sábado 25 de Mayo, 21.30 hs en el Teatro Sarmiento. Entradas: Entre $10.000 y $16.000 en tuentradaweb.com.ar y en boletería.

En cuanto a su paso por el reality de Telefe Alexis aseguró: “GH sólo me cambió en el sentido de convertirme en popular. Todo fue aprendizaje, empezar a valorar algunas cosas, algunos valores que por ahí uno no los tenía presentes, y al estar aislado del entorno te deja valores que cuando uno sale los tiene en cuenta”.

Después de salir de la Casa, estuvo en el Bailando, donde aseguró que tuvo una gran experiencia y que volvería sin dudar. Ambos programas le dieron gran popularidad, algo que no lo incomoda en lo más mínimo.

“Yo soñaba con ser famoso, era un anhelo desde chico. Cuando estaba muy metido en el fútbol, que jugué en inferiores de Ferrocarril Oeste, siempre pensaba en ser conocido. Uno especula y sueña con estar un escalón más arriba, hoy la vida me lo está poniendo adelante y lo estoy aprovechando” comentó. Y aunque destaca que “se pierde un poco la privacidad, es una contra”, que tiene la fama, “lo lindo es el calor de la gente, que la gente te reconozca, poder sacarse fotos, sentir el cariño día a día en la calle. Eso es único, no se compara con nada. Siempre estoy cerca de la gente y es la que nos mantiene día a día” dijo.

Quiroga respondió sobre si le costó amoldarse al ambiente de la farándula en Buenos Aires. “Sí, cuesta acostumbrarse a todo mundo nuevo y agarrarle la mano, pero nada que no se pueda aprender, con errores, como es la vida, se aprende” expresó.

La música es un ámbito donde Cone también está buscando su lugar y ya tienen subidas a plataformas dos canciones (Ya no eres y Tóxico pero rico) y adelantó que el 11 de julio debutará con su banda en un boliche porteño. “Hago cuarteto, no me puedo despegar de mi tierra. Siempre fui muy fanático de Walter Romero, uno de los cantantes de Banda XXI y también como referentes tengo a Rodrigo y a la Mona” cerró.

Cone Quiroga admitió que ni en sus sueños más locos estaba vivir todo lo que está viviendo ahora. “No me lo hubiera creído si me contaban que me pasaría todo lo que me está pasando. Yo vengo de un pueblo de 15 mil habitantes y de trabajar en el campo” sostuvo el joven artista nacido en General Cabrera, Río Cuarto, y que encontró en Buenos Aires y el mundo artístico, su lugar.