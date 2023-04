Está comprobado que el sistema de riego por goteo es una de las soluciones más efectivas para el agro, ante la grave crisis hídrica que soporta la provincia, por lo que el gobierno está interesado en aumentar el número de hectáreas en producción que utilizan esta tecnología, mediante líneas de créditos blandos con tasas subsidiadas que ha puesto a disposición para alcanzar el objetivo.



Es una realidad que esta solución no es barata ya que su instalación, por hectárea, tiene un costo que va de los 3.400 a los 5.500 dólares. Pero también es cierto que es el único sistema capaz de garantizar la subsistencia de la mayoría de las plantaciones en un panorama que se presenta cada vez más complejo y que hace prever la pérdida de grandes cultivos y, lógicamente, el esfuerzo de años de trabajo.



Hay que tener en cuenta que con el riego por manto se pierde por absorción o desbordes alrededor del 50% del agua que se destina al riego de una finca, mientras que con el riego por goteo ese porcentaje desciende al 10%, lo que equivale que la eficiencia de riego esté en el orden del 90 al 95%. No obstante estos valores, hay muchos productores que todavía no están convencidos en la conveniencia de su instalación por diversos motivos que van desde que consideran que es muy costoso para hacer frente por sus propios medios o que no están dispuestos a tomar un crédito ya sea de una entidad financiera del medio o los préstamos que ofrece el Gobierno a través del área de la Producción. Estos últimos han sido optimizados para que sean aún más blandos y con menos requisitos, con el sólo objetivo de que los productores se decidan a tomarlos, para que a fin de año se alcance a totalizar unas 40.000 hectáreas (de las 35.000 que hay tecnificadas actualmente) que representan el 50% del total en producción, que suman en total alrededor de 80.000 hectáreas.



La iniciativa, si bien se está canalizando a través del ministerio de la Producción, ha sido asumida directamente por el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, quien ha señalado la conveniencia de esta transformación para el futuro del agro sanjuanino.



La tecnificación del riego para hacer más eficiente el uso del agua es una solución a la escasez hídrica que se ha venido declamando desde hace años. A través de Fiduciaria San Juan hay disponibles más de $1.000 millones disponibles, y a través del CFI cada productor puede acceder a préstamos de hasta $30 millones. En total el Ministerio de la Producción tiene 7 líneas de crédito.



Los productores agrícolas están ahora ante la gran posibilidad de tomar la propuesta del Gobernador y gestionar estos planes de financiación para instalar riego tecnificado que les permita mantener o incrementar el número de hectáreas en producción, contribuyendo a que la provincia no pierda su capacidad productiva en beneficio de todas las actividades que dependen del sector.