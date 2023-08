Siempre se ha dicho que San Juan tiene excelentes vinos de media y alta gama, pero es evidente que hay muchos consumidores fuera de la provincia que desconocen esas cualidades o que se han alejado de las marcas sanjuaninas por falta de promoción y presencia en esos mercados externos. Esto ha provocado en los últimos años fuertes caídas en las ventas, tanto a nivel nacional como fuera del país, que ahora se pretende revertir con una inédita campaña de promoción ideada por la Cámara de Bodegueros de San Juan, consciente del terreno que se ha perdido y de la necesidad que existe de llevar los mejores vinos sanjuaninos nuevamente a la preferencia por sobre sus competidores.



En general, la venta de vinos viene en baja desde algunos años en los mercados interno y externo, con registros en el último semestre del 9,9% dentro del país y del 31,7% para las exportaciones, respecto del año pasado. Lo que está tratando ahora la industria vitivinícola es frenar la caída para enfocarse en una posible recuperación posterior. Es en este marco en el que se encuadra la campaña local, ya que las bodegas sanjuaninas en particular han acusado entre un 25% y 30% de disminución en el consumo respecto al 2022.



Como ya se ha informado, la propuesta se basa en la creación de la marca "Vinos del Valle" en relación a que los vinos sanjuaninos se producen en los valles de Tulum, Iglesia, Ullum, Zonda, Pedernal y Calingasta, con características especiales de cada uno de estos lugares que los hacen únicos y de muy buena calidad.



El espacio de comercialización que han perdido los vinos sanjuaninos no sólo se refiere a la provincia de Mendoza, que ha sido por mucho tiempo la tradicional competidora. En los últimos años San Juan ha sido superada por otras provincias como Río Negro, La Rioja y Salta, que han logrado imponer sus vinos por sobre los nuestros en base a una fuerte promoción de sus productos a nivel general. Pero la crisis que está afrontando la industria vitivinícola local también es producto de una serie de factores económicos y financieros que no están siendo atendidos como corresponde. La falta de apoyo crediticio y de una política de asistencia financiera al sector ha hecho que la oferta local no esté debidamente instalada, ante la creencia de que San Juan es predominantemente productor de vinos comunes y no de media y alta gama, que son los que se están imponiendo en todos los mercados.



Se conoce que una buena promoción es la base de la comercialización de un producto y esta campaña de la Cámara de Bodegueros intentará revertir la baja en las ventas y consumo con una estrategia comunicacional que busca que los vinos sanjuaninos vuelvan a los primeros planos en los que alguna vez estuvieron posicionados.