Desde hace algunos años, curiosamente, se observa una gran cantidad de productos frutihortícolas que se cultivan en nuestra provincia ysalen en camiones a granel con destino a la provincia de Mendoza con dos posibles propósitos; ser procesados para su venta en establecimientos mendocinos que luego colocan esos productos en el mercado interno o a nivel nacional con una marca propia, omitiendo el origen de la materia prima, o preparados para despacharlos hacia el exterior a través de la Aduana mendocina en exportaciones que son promovidas por exportadores sanjuaninos.

Más allá de que estos procedimientos no son muy fáciles de determinar, el tema de la salida de productos frutihortícolas hacia Mendoza puede comprobarse por la gran cantidad de transportes de carga que se observan en la Ruta 40 transitando hacia la provincia vecina con sus acoplados o semirremolques repletos de productos como tomates en sus versiones "platense" y "perita", pasas de uvas, aceitunas y pistachos, entre otros. Esta modalidad imposibilita conocer fehacientemente cuánto es lo que se está produciendo en la provincia y qué cantidad va destinada a exportación. Lo que sí se observa es que es una práctica que cada vez crece más motivada por los inconvenientes que productores y exportadores afrontan en San Juan.

Para tener una idea, durante un día de semana entre las 13 y las 15 hs se contabilizaron alrededor de 12 camiones con carga completa de tomates que sin ningún inconveniente recorrieron los más de 150 kilómetros que hay entre San Juan y Mendoza, cruzando los controles de San Carlos y Jocolí.

La necesidad que tiene San Juan de promover el empacado en origen para generar una mayor cantidad de puestos de trabajo queda desvirtuada con esta salida de la producción que termina beneficiando a Mendoza.

En todo esto hay que tener en cuenta que la situación responde, en gran medida, a la conveniencia comercial que encuentran los productores locales de enviar sus verduras, hortalizas y frutas a Mendoza.

La otra variante, la de los exportadores sanjuaninos que no encuentran condiciones apropiadas para sacar sus productos directamente desde nuestra provincia, es por la situación en que se encuentra la Aduana de San Juan. En este aspecto la Cámara de Comercio Exterior de San Juan ha revelado que los costos y la pérdida de categoría de la aduana local ubicada en Pocito -Ahora tiene el rango de Zona Operativa Aduanera- son los principales motivos por los que muchos exportadores de pasas, uvas, vinos, pistachos y otros productos no necesariamente agrícolas, prefieren despachar sus envíos desde Mendoza. Las exportaciones desde San Juan tienen costos diferenciales extras que no se cobran en Mendoza por tener categoría de Puerto Seco dentro de la Aduana.

Crear las condiciones apropiadas para que las exportaciones puedan desarrollarse en beneficio de la provincia es una de las tareas que las autoridades del Ministerio de la Producción deben encarar decisivamente, si es que el objetivo es ir por la recuperación de las exportaciones de San Juan, que en los últimos años registraron una caída del 50 por ciento