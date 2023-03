Desde hace varios años a esta parte, las temporadas cálidas se hicieron más prolongadas y aún más tórridas, desde la primavera y hasta principios de abril. En los últimos días, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional llegaron a la conclusión de que este principio de año se registran las mayores temperaturas de la historia. Incluso en San Juan hubo marcas constantes de temperaturas de 40 grados en promedio. En este contexto, las altas temperaturas ponen en riesgo la salud de las personas, especialmente de los mayores de 60 años y de los bebés y niños, según los organismos de salud nacional y provincial. Los períodos de altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor, caracterizado por fuerte dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, aumento extremo de la temperatura corporal, mareo y sequedad en la piel. Por eso, es muy importante seguir las recomendaciones como el aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada. No exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día. Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas, como también las comidas muy abundantes. Ingerir verduras y frutas. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se debe actuar solicitando de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo. Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Asimismo, el aumento de temperaturas impacta en el consumos energético por lo que es importante, entre todos, hacer un uso responsable de la energía eléctrica.

Por tal motivo las autoridades sugieren mantener las puertas y ventanas cerradas si la refrigeración está encendida. No refrigerar ambientes que no se utilicen y apagar el equipo cuando se abandona la habitación por un tiempo prolongado. Limpiar los filtros al menos cada 6 meses. Programar el equipo a una temperatura de 24¦ C.

San Juan en estas últimas temporadas registró temperaturas más altas que en la mayoría de las provincias argentinas. Por lo tanto, hay que estar alertas y prevenidos para evitar problemas de salud y colapso en los centros de asistencia médica.

Es importante mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, en https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor.