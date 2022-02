La pandemia de covid-19 podría terminar a fin de este año si la tasa de vacunación logra un 70% de la población mundial en junio o julio próximos, según una estimación optimista de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Claro que para lograr esta meta existen numerosos imponderables para superar y todos dependen de la disciplina de la población para alcanzar niveles aceptables de inmunización, y de las políticas sanitarias de los diferentes países.



Las expectativas de los especialistas del organismo de las Naciones Unidas se centran en la fase aguda de los contagios, sin dejar de observar la evolución del coronavirus con sus mutaciones, que pueden sorprender con variantes que son preocupantes, caso del Ómicron actual, aunque controlada.



Además, están las asimetrías económicas, para lo cual la OMS pide aportes a las naciones ricas para las campañas de vacunación y equipamiento sanitario en países como los africanos en sus esfuerzos para reducir los costos de los medicamentos y combatir los falsificados o de mala calidad. Mucho se ha logrado en aliviar esta situación con la ayuda internacional.



También existe optimismo en nuestro país, como lo manifestó el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, al anunciar una baja pronunciada de contagios en su jurisdicción, que pasó de una media móvil de 14.000 a 15.000 casos diarios a un promedio de 2.000 por día. A juicio del funcionario se trata de un período de transición a olas más pequeñas y con enfermos menos graves y mortales. Concretamente la curva de Ómicron está en proceso de finalización, aseguró.



Es importante la información de los especialistas, en particular de la OMS, pero se debe aclarar que cuando una pandemia cesa como tal, no desaparece instantáneamente la enfermedad sino que se circunscribe a zonas endémicas que pueden albergar el virus durante años con nuevas variantes, si las políticas sanitarias locales no sostienen las inmunizaciones y los controles.



En CABA se aplicaron 7 millones de vacunas con el 94% de la población con la primera dosis y casi el 90% con el esquema completo. Por ello terminar con la pandemia es, además del esfuerzo de las autoridades, la respuesta de la gente, gratificante en este caso, porque hay conciencia de una población responsable a pesar de los antivacunas y los reacios al barbijo.