Superada la etapa más crítica del covid-19 en todo el mundo, a pesar de algunos rebrotes de la enfermedad registrados en los últimos días en algunas ciudades de China y otros puntos de oriente y un notable aumento de casos en el país, no se puede desconocer que hay otras enfermedades infectocontagiosas que preocupan por su peligrosidad y letalidad. Se trata de patologías virósicas, que para evitarlas no hay que abandonar las normas de prevención que estuvieron vigentes durante la etapa más dura del coronavirus, y que son las únicas capaces de controlar que la propagación no se haga masiva y pase de epidemia a pandemia como ocurrió con el covid-19.



En la larga lista de enfermedades virósicas figura la gripe, el resfriado común, el sarampión, la varicela. las verrugas y herpes zóster, el Sida, el ébola y los herpes genitales, entre otras. Los virus causan enfermedades infecciosas en un proceso de invasión de células vivas y normales que son usadas para multiplicarse y producir otros virus similares a los originales.



Una de las claves para evitar la propagación de estas enfermedades virales está en la de mantenerse al día con el cuadro de vacunación. En estos momentos desde Salud Pública de la provincia se ha lanzado un agresivo operativo dentro de una campaña nacional de vacunación que contempla inoculaciones contra el sarampión, la rubéola, las paperas y la polio, particularmente entre niños de 13 meses de vida hasta los 4 años. También, ante un aumento de casos que comienza a preocupar, se están completando dosis contra el covid-19 que incluye a adultos y personas afectadas por patologías especiales, a las que se está recomendando especialmente cumplir con esa prevención. En este mismo sentido, desde la Nación se ha hecho pública la necesidad de volver a usar el barbijo en lugares cerrados o de aglomeraciones y completar el esquema de vacunas con la quinta dosis. Para ese fin, en San Juan se recomienda concurrir a los vacunatorios más cercanos o al Vacunatorio Centralo ubicado sobre Avenida España en su intersección calle Juan Bautista Alberdi donde aseguran que disponen de las dosis necesarias.



Entre otras medidas preventivas el hecho de cubrirse la boca al toser o estornudar, más allá de su conveniencia, debe ser tomado como un gesto de buena educación y solidaridad hacia los demás. La higiene de las manos debe ser un hábito constante, ya que se ha comprobado que a través de estos miembros se transmiten la mayor cantidad de virus, en contacto con objetos o al saludar dando la mano.



Aunque los nuevos casos de covid-19 estén preocupando de la misma forma que otras enfermedades de contagio masivo, la principal recomendación apunta a que no hay que relajarse con las medidas profilácticas. Sólo así se pueden evitar las complicaciones y la letalidad que afecten la calidad de vida y la fuerza productiva de una región o una nación.