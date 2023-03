Múltiples factores inciden en el devenir de las naciones. Decisiones de toda índole y nivel interactúan de las más intrincadas maneras. Pero de acuerdo a la forma en que está configurada la Argentina, las decisiones de quienes están a cargo de los asuntos públicos son determinantes. Sólo el Estado posee herramientas para afrontar ciclos de diversa periodicidad y de influencia estratégica, como lo puede ser disponibilidad de diversos productos a nivel internacional o de mercados para comercializar los propios. La preservación de los flujos de intercambio debe ser el núcleo de planes de contingencia, dado que si la micro y la macroeconomía sufren desajustes serios, el destino de una nación puede tomar rumbos inciertos. Pero amén de estas situaciones, cuya perseverancia ignoran los entusiasmos quiméricos, también se presentan imponderables, que no por infrecuentes puedan ser improbables. La sequía extrema que ha abrumado a la Argentina se suma a una serie de condicionantes. La pérdida de ganado por sed o por falta de pasturas para su alimentación, además de cultivos cuyos ciclos se han visto por completo frustrados, deben encender alertas en dos órdenes clave. En primer término se va a registrar una sensible merma en la producción, que conllevará a una menor oferta con su efecto en precios y especialmente en su disponibilidad. En segundo orden, y relativo a las exportaciones, se registrará una importante reducción de ingresos en dólares desde el exterior. De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la sequía ya ha provocado pérdidas por alrededor de U$S 19.000 millones. Se trata de una suma demasiado importante para la dinámica que está teniendo Argentina, precisamente de escasez de divisas para importaciones básicas, para el quehacer industrial y vitales necesidades cotidianas.



Los sectores articulados con el campo no han dejado de sentir el impacto, como el caso de la industria láctea. El aumento asolador y tenaz de costos operativos, sumado a precios contenidos y caídas de demanda, hizo que en 2022 cerraran 400 tambos en el país. Considérese lo que en todo orden significa la desaparición de estas empresas. Otro factor decisivo de esta crisis ha sido la falta de stock de insumos importados, muchos esenciales e irreemplazables para esta industria. De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, la sequía "sacaría del sistema al 30% de los tambos". Organizaciones del sector lácteo estiman una caída de producción para este año de alrededor del 30%, a la vez que piensan que podría haber faltantes de leche y lácteos para este invierno. El panorama resulta complejo. No obstante, tal interacción de dificultades es la razón de ser de un Estado, para superarlas existe. El sector privado hizo y hace lo que le cabe, con resultados aciagos como resulta manifiesto. Es el turno del mismo Estado que, con austeridad y una mirada en perspectiva, pudiera hacer un decisivo aporte.