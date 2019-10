A pesar de que las monedas virtuales todavía no han logrado una plena aceptación a nivel global, es innegable que cada vez son más conocidas y que en un futuro muy cercano serán un sustituto al dinero tradicional. En la actualidad existen más 800 criptodivisas que cotizan en el mercado por más de 160.000 millones de dólares, con las que se pueden comprar todo tipo de bienes, realizar grandes transacciones y pagar servicios diversos, con el único requisito de que el vendedor o prestador de servicios acepte recibir este tipo de moneda virtual, que es digital, descentralizada y autosustentables, y que no existe de ninguna manera o forma física, además de que no está controlada por ninguna entidad. Las criptomonedas nacieron hace menos de una década. Si bien la idea es de Wei Dai, en 1998, la aparición de la primera divisa virtual tuvo lugar en 2008 cuando alguien bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto creó el protocolo Bitcoin. Entre las criptomonedas más conocidas está el Bitcoin, primer moneda virtual creada. Se la denomina 'oro digital'' ya que se basa en ese patrón para establecer su valor. También está el Ethereum, Ripple, NEM, Litecoin, IOTA, NEO, Dash, Monero y Qtum, entre otras. A estas monedas, próximamente se sumará "Libra" una criptomoneda que el gigante Facebook, junto a 28 empresas asociadas lanzará a mediados del próximo año. Este nuevo emprendimiento, aseguran sus promotores, va más allá de lo que ofrecen las criptomonedas en vigencia hasta ahora. Se trata de un intento por sustituir moneda de curso legal emitidas y respaldadas por gobiernos y entidades públicas, para dar lugar a un sistema que permita con mayor facilidad y simpleza realizar transacciones, como transferir fondos de un país a otro. Hasta ahora los pagos internacionales son lentos y caros, por lo que "Libra" tratará de ofrecer un sistema que será fácil e intuitivo.



Existe el temor de que este nuevo sistema pueda servir para lavar dinero, evadir impuestos o financiar, por ejemplo, al terrorismo internacional, aunque sus creadores aseguran que tomaran todas los recaudos.



Por lo revolucionario de su concepción, el anuncio y presentación de esta nueva criptomoneda ya ha provocado algunas reacciones políticas en países como EEUU. Varios congresistas han solicitado a facebook que detenga el desarrollo del proyecto hasta que sea supervisado, evitando que comience a funcionar sin las garantías apropiadas.



En la Argentina los creadores de "Libra" ya están trabajando para generar las primeras transacciones el próximo año, con esta criptomoneda que tendrá como garantía el dólar, el euro y el yen.