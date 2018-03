Cualquier argentino que viaja al exterior del país debe hacerlo con un seguro de salud o exponerse a pagar de su propio bolsillo los gastos que le ocasione cualquier intervención o tratamiento médico. Para quienes llegan transitoriamente a la Argentina, la situación es diferente ya que pueden acceder a costosas intervenciones en la red de hospitales públicos sin abonar nada. La reciprocidad que en este sentido está reclamando nuestro país apunta a que todos los turistas o residentes temporarios extranjeros tengan que pagar por el servicio de salud que puedan llegar a necesitar, como un principio de equidad entre las naciones.



El tema se ha instalado en estos días, después de que Bolivia anunciara que se dejará de atender en forma gratuita a los argentinos que lleguen transitoriamente. A partir de esto un grupo de diputados de Cambiemos impulsaron un proyecto de ley que busca regular el acceso gratuito a los servicios de salud, agregando también el mismo concepto para los servicios de educación que hasta ahora también se ofrecen gratuitamente.



El primero en hablar sobre este tema fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien planteó esta necesidad debido a la gran cantidad de extranjeros que llegan a su provincia atraídos por la gratuidad de servicios. Un problema que lo sufren todas las localidades fronterizas.



Pero, la medida que en un principio es justa y necesaria tiene algunos inconvenientes. Quienes la están impulsando, entre legisladores y funcionarios nacionales, no están haciendo diferencias entre los distintos grupos de residentes temporarios que se establecen en el país, ya sea en carácter de turistas, trabajadores "golondrinas'' o ilegales. Evidentemente hay funcionarios que no conocen el país y no saben que los "golondrinas'' al igual que los ilegales cumplen una importante función, ya que contribuyen con tareas de producción que, al parecer, nadie quiere hacer. En este caso ellos no son culpables de esta situación y se les debería garantizar el servicio básico de salud y educación por estar contribuyendo con la economía del país. Los "golondrinas'' son trabajadores que vienen sólo para tiempos de cosechas, y son muy necesarios ya que en el actividad agrícolas falta mano de obra.



El problema se plantea con los extranjeros que llegan por sus propios medios, como turistas y sin seguro de salud y que aprovechan su estadía para realizar algún tratamiento o curarse de alguna dolencia.



Habrá que solucionar cada una de estas situaciones para poder aplicar la nueva normativa. Después de años en que el sistema ha estado funcionando en forma diferente, habrá que hacer varios ajustes para poder implementarlo de la manera más conveniente.