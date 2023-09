Un almuerzo de empresarios realizado en la Bolsa de Comercio de Córdoba fue el ámbito apropiado para que algunos representantes del sector realizaran una descripción de cómo somos los argentinos al momento de hacer frente a la crisis socioeconómica y financiera, y se refirieran a las posibilidades electorales que tienen las distintas fuerzas políticas para las elecciones generales de octubre próximo y a otros temas de interés como el de la posibilidad de dolarizar y el precio que tiene el dólar en la actualidad.



En términos generales, con relación al comportamiento que tiene los argentinos frente a los graves problemas que afronta la Nación, se dijo que es una pena que no haya conciencia sobre la necesidad de que hay que hacer grandes sacrificios para que el país pueda salir adelante. No puede ser que siempre se estén esperando fórmulas mágicas para resolver todos los problemas, como la famosa "Mano de Dios", aquel increíble recurso utilizado para marcar un gol ante la Selección de Inglaterra. La realidad es otra y si se quiere salir adelante en materia económica hay que efectuar grandes sacrificios que en ocasiones parece que los argentinos no están dispuestos a hacerlos.



Uno de los invitados especiales al encuentro preeleccionario fue el empresario inmobiliario, economista y fundador del museo Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), Eduardo Constantini, quien además de señalar que los argentinos en general poseen poco espíritu de sacrificio, dijo que cree que es posible que Javier Milei (La libertad Avanza) pueda ganar las elecciones, o al menos ir al balotaje con Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), a pesar de que las encuestas estén diciendo otra cosa, en función a que también se le da posibilidades a Sergio Massa (Unión por la Patria) de participar de un eventual balotaje.



Constantini es conocido como el desarrollista de Nordelta, por los emprendimientos inmobiliarios realizados en esa exclusiva zona de la provincia de Buenos Aires. En la ocasión dijo que espera que si Milei gana las elecciones llegue a atemperarse en sus formas y definiciones, ya que existe un cierto temor por parte del mercado de que la propuesta de este sector político no sea lograble.



Respecto de la dolarización que se está proponiendo, el experto cree que en vez de jugarse el todo por el todo con esta medida, primero hay que trabajar en intentar alcanzar el equilibrio fiscal, caso contrario se caerá en los mismos males, sin posibilidad de alcanzar ningún objetivo de esa naturaleza que beneficie al país. Si la dolarización que proponen algunos sectores, entre ellos el de los libertarios, fuera una medida un poco más plausible, el mercado lo tomaría bien. Pero el temor radica en que esta medida se pretenda hacer sin contemplar todas las posibilidades que la hagan factible.



La visión de Constantini como la de otros tantos empresarios de primera línea de nuestro país es que la Argentina tiene oportunidades para salir adelante, pero es un hecho que necesita de mucho orden para hacerlo, esto sin desconocer que esta crisis en la que nos encontramos es más grave que otras tantas por las que ha atravesado el país.