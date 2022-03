OPI-1

La necesidad de proporcionar a vastos sectores de la población la posibilidad de capacitarse en algún oficio o actividad con el objeto de tener acceso al mercado laboral ha hecho que en distintos ámbitos oficiales o de entidades de bien público se hayan comenzado a dictar cursos de capacitación laboral, que no alcanzan a colmar las expectativas especialmente del sector productivo en donde están haciendo falta mano de obra capacitada en temas específicos como el manejo de la tecnología que se ha incorporado en la agroindustria y demás sectores de la producción.



La formación laboral que se viene sugiriendo desde hace tiempo como una solución para muchos jóvenes y adultos que no han tenido la posibilidad de cursar carreras de nivel terciario o universitario y que actualmente están desocupados al no contar con la capacitación necesaria o requerida, debe apuntar a preparar mano de obra a través de carreras no tradicionales de corta duración y que ofrezcan rápida salida laboral, además de formar operarios capaces de realizar las más diversas tareas en todos los ámbitos de la producción local.



Hasta ahora una de las primeras entidades en hacer su propuesta en este tema fue la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la UNSJ que suscribió convenio con 8 departamentos de la provincia para comenzar a dictar cursos mediante la modalidad de talleres para hacerlos más ágiles y ajustados a las necesidades. De esta forma tanto en Jáchal como en Iglesia, Valle Fértil, Caucete, 25 de Mayo, Pocito, Chimbas y Santa Lucía se están dictando talleres de no más de 3 años sobre arquitectura y construcción. En un plano mucho más general la Municipalidad de Rivadavia, dentro de la Escuela de Formación Laboral está recibiendo inscripciones para el dictado de cursos de capacitación en carpintería, panadería, peluquería, pastelería, auxiliar materno infantil, arreglo en PC, informática laboral, bicicletería, ayudante de farmacia, electricidad, higiene y seguridad laboral, mucama, recepcionista de hotel, mozo, enoturismo, oratoria y técnicas de expresión, lengua de señas para el turismo y ayudante de cocina. La Cruz Roja es otra de las entidades de bien público comprometidas con este objetivo con cursos de panadería, repostería, peluquería y estética que se ofrecen, al igual que los anteriores, en forma gratuita.



Pero es evidente que estas propuestas no están a la altura de las necesidades, ya que se deberían tener en cuenta otros oficios o especialidades más vinculadas con la agroindustria y otros rubros productivos que son los que más están necesitando de esa mano de obra capacitada en forma efectiva y práctica.