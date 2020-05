San Juan cuenta con un reconocido patrimonio museológico contenido en más de 20 muestras, entre públicas y privadas, que funcionan en distintos puntos de la provincia. Si bien hay algunos que pueden considerarse de primera línea como el Museo Provincial de Bellas Artes o el Museo de la Casa Histórica de Domingo Faustino Sarmiento hay otros tantos que son muchos más pequeños y que funcionan en los alrededores de la ciudad Capital o en los departamentos como el Museo Abenhamar Rodrigo, en Santa Lucía; Piedras del Mundo, de Valle Fértil, o el Museo Histórico de Caucete. Cada uno de estos centros ha cumplido hasta antes de la cuarentena por el Covid-19 con una labor cultural que en cuanto se reanude el rubro esparcimiento deberá ser encarada de una forma que contemple una mayor interacción con la comunidad local y una mayor promoción de sus actividades y contenidos orientada a las personas que nos visiten en el futuro, provenientes de afuera de la provincia.



En este marco hay museos que deberán iniciar una etapa de reacondicionamiento de sus instalaciones con el fin de estar preparados para el reinicio de actividades, después de más de 50 días de haber cerrado sus puertas al público. Los más complicados son los privados agrupados en AMUPRI (Asociación de Museos Privados de San Juan), entidades adheridas a la ley 6801 "Ley Patrimonial", entre los que se encuentra el Museo Enzo V. Manzini; Mariano Gambier y Renzo Herrera, entre una decena más.



Uno de los museos oficiales que afrontan una situación muy particular es el de la Historia Urbana, dependiente de la Municipalidad de la Capital. Está previsto que sea una de las muestras más importantes de la ciudad, pero a más de un año de haberse terminado el edificio, enclavado en el Parque de Mayo, todavía no se lo ha habilitado y de acuerdo a lo expresado por la directora de la institución, Natalia Segurado, en el actual contexto llevará un tiempo hacerlo. Algo que se debería agilizar para contar a la mayor brevedad con esta dependencia que reunirá el patrimonio histórico y cultural de San Juan. Este museo que supo funcionar en la ex estación del ferrocarril General San Martín y luego en un local céntrico donde están sus pertenencias, será el modelo a seguir en relación a la interacción que estas entidades deben tener con la comunidad, ya que prevé una amplia participación de la gente en cada una de las actividades que se promuevan en su ámbito. Pero por ahora eso es sólo un objetivo en el que se deberá trabajar con mayor celeridad. Es un hecho que San Juan necesita de todos los recursos culturales y patrimoniales para convertirse en un destino turístico, que es a lo que se debe apuntar en esta nueva etapa.