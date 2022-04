En la búsqueda de una acción declarativa de certeza sobre la legalidad del cobro de los derechos de exportación, o retenciones a la producción agropecuaria, la Justicia Federal ha hecho lugar por primera vez al reclamo de una entidad del campo para determinar la inconstitucionalidad de un esquema tributario dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.



Si bien existe un antecedente, ya que el febrero pasado la Sociedad Rural Argentina hizo una presentación en los Tribunales Federales de Córdoba, en una acción de amparo para que cese el cobro de retenciones hasta que el Congreso intervenga en esa cuestión impositiva, ahora es el Juzgado Federal n¦ 2 de San Miguel de Tucumán el que deberá ir al fondo de la demanda por ilegalidad tributaria.



Actualmente no hay ningún sustento legal que habilite al Gobierno nacional al cobro de derechos de exportación que vencieron el 31 de diciembre pasado, incluyendo la autorización para modificar el sistema de aplicación. Además los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 131/2022 y 132/2022 no responden a un proceso legislativo y por ende el PE carece de facultades para avanzar con las retenciones a la exportación agroindustrial.



Hay elementos insoslayables para que los magistrados tengan en cuenta, porque las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social le otorgaba al Gobierno cayeron el último día del año pasado, y no fueron prorrogadas por el Congreso ya que el proyecto de Presupuesto para el presente año no fue aprobado. En este contexto impositivo cargado de irregularidades no parece que exista discusión acerca de la inconstitucionalidad de tales impuestos.



Tal ilegitimidad impositiva podría también volverse en contra del Ejecutivo si hay un pronunciamiento judicial en su contra y caiga una lluvia de amparos para exigirle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). la devolución a los productores de las sumas retenidas por exportaciones realizadas en lo que va de este año, sin respaldo legal.



Sin una lectura tribunalicia que interprete de otra manera las denuncias sobre derechos y garantías constitucionales vulneradas, los productores, exportadores y sujetos vinculados al comercio exterior pueden ser víctimas de una actitud confiscatoria por parte del Estado. Será bueno que se aclare definitivamente hasta dónde pueden llegar las exacciones fiscales a través de las retenciones al campo, en mayor generador de divisas de la Argentina.