Cada vez que se construye un barrio no sólo hay que tener en cuenta la disponibilidad de un terreno apropiado sino que se cuente con los servicios esenciales para que el proyecto no termine siendo un problema en vez de una solución dentro de un tema que es muy sensible para la sociedad como es el de la vivienda. La posibilidad que tiene en estos momentos la provincia de duplicar la cantidad de viviendas a construir en los próximos meses, que ha pasado de las 500 unidades a las 1.068 gracias a un aporte especial que la actual gestión del gobierno provincial ha recibido del gobierno nacional, pone sobre la mesa un tema recurrente como es el de diseñar barrios que se encuentren en zonas donde no resulte demasiado complicado o costoso llegar con los servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica, gas natural y si es posible cloacas. También se debe contemplar el tema seguridad, servicio de transporte público de pasajeros, escuelas en las que se impartirá educación y lugares para la recreación y el deporte, todos ellos elementos esenciales para el desarrollo de una comunidad.



Actualmente San Juan cuenta con unas 4.000 casas en construcción a las que se sumarán las 1.068 anunciadas recientemente tras la visita del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. Estas últimas se dividirán en 9 barrios a construirse en distintos departamentos de la provincia en los que si bien el gobierno ya tiene previsto cuáles serán los lugares de emplazamiento, ahora debe abocarse a los trabajos de urbanización y provisión de servicios. El denominado ordenamiento territorial es el que ayuda a determinar cuál es la ubicación más apropiada para un nuevo barrio, es por ello que resulta fundamental que los sitios a emplazarse los nuevos complejos habitacionales cuenten con estos estudios en forma avanzada.



Hay departamentos como Pocito y Rivadavia que tienen trabajos realizados en este sentido aunque lo que hay que promover es que la información disponible se aproveche correctamente para facilitar el emplazamiento de los barrios en sitios que en el futuro no generen mayores inconvenientes. Hay numerosos ejemplos de complejos habitacionales que una vez construidos han dado lugar a diversos problemas que muchas veces son difíciles de solucionar.



La carencia de dotación de agua para el riego del arbolado público es otro de los tantos problemas que en ocasiones no se tiene en cuenta al diseñar un barrio, aunque ahora la escasez hídrica ha hecho que se generalice en toda la provincia.