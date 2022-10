Pese a que las redes sociales y las aplicaciones ocupan un lugar preponderante en la vida de las personas y que internet está llegando cada vez a más lugares con sus contenidos, es un hecho que la educación sigue sin aprovechar todo este potencial, especialmente en aquellos sectores sociales que les cuesta acceder al equipamiento tecnológico.



Además de las dificultades que persisten en algunos sectores de estudiantes para acceder a la tecnología, nos encontramos con el problema de que los docentes no están preparados debidamente para utilizar estos recursos ni para emplearlos como medio de impartir los conocimientos pertinentes a cada materia. Esto no solo sucede por falta de interés que demuestran algunos maestros, sino también porque no se los incentiva convenientemente mediante la provisión de la tecnología necesaria o cursos de capacitación que les permita estar al tanto de las últimas novedades en materia de desarrollo digital.



En nuestro medio los docentes no reciben el apoyo necesario ni la consideración que se les otorga en los países más desarrollados en materia de educación como son China, Singapur, Corea del Norte y Canadá, entre otros. En estos países la figura del docente goza de gran prestigio y es muy cuidada ya que de ellos depende la instrucción de las futuras generaciones. Contar con maestros debidamente capacitados y con conocimientos de las nuevas técnicas pedagógicas es primordial, como también que la enseñanza no solo se base en la transmisión de contenidos sino de experiencias y métodos de estudio.



Emulando a esos países, en nuestro medio hay que hacer que los docentes tengan niveles de excelencia y estén capacitados para hacer que los alumnos 'aprendan a aprender'', ya que ésta es la llave que les posibilitará desempeñarse en un mundo cada vez más tecnológico y competitivo.



Pero no todo depende del ámbito escolar, ya que la brecha digital también se da en relación a las características de los hogares. Hay padres, tanto de las zonas urbanas como rurales, que se preocupan por proporcionar a sus hijos los medios necesarios para el aprovechamiento de los contenidos digitales, mientras que hay otros progenitores a los que no les interesa esta posibilidad y consecuentemente no hace nada para promover este avance que, de ser aprovechado convenientemente, incidirá en una mejor enseñanza y aprendizaje.



Hay zonas rurales o alejadas de nuestra provincia, tal el caso de localidades como Marayes, en Caucete o La Chimbera, en 25 de Mayo, como también de la zona cordillerana, cuyas escuelas han logrado, gracias al Programa Nacional de Conectividad o el Programa de Conectividad Educativa Provincial, contar con desarrollados sistemas de conexión digital. No obstante este avance tecnológico las escuelas de diferentes niveles que funcionan en esos lugares no están aprovechando ese desarrollo y, en algunos casos, siguen impartiendo educación con antiguos métodos de enseñanza, lo que implica un atraso en esta época.