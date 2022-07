En una actitud que las autoridades sanitarias no alcanzan a comprender, el 25% de la población del país, unas 10 millones de personas aproximadamente, no han concurrido todavía a recibir su cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo correspondiente a la vacuna contra el Covid-19. Pero este no es el único dato que preocupa, ya que se ha llegado a establecer que desde abril último se viene registrando una caía en la aplicación de las primeras, segundas y terceras dosis, en mayores de 12 años, que al mes de junio supera el 70 %, un valor muy elevado en momentos en que los casos de coronavirus están repuntando y se ha establecido que el país está afectado por una cuarta ola de esta enfermedad.



Así como la situación es preocupante a nivel nacional, en nuestra provincia también existe inquietud por los bajos porcentajes de vacunados. Desde el Ministerio de Salud Pública se informó que sólo el 40% de la población habilitada recibió las dosis de refuerzo de la vacunación anticovid. Este grupo integrado por mayores de 12 años no está concurriendo a los vacunatorios pese a que los casos de covid crecieron en nuestro ámbito, en la última semana, más de 400% .



A nivel nacional el Repositorio Único de Información en Salud del Ministerio de Salud tiene registros de que la vacunación ha ido disminuyendo semana a semana. Los valores que sustentan esta afirmación señalan que en abril se aplicaron 398.103 dosis de primera dosis a mayores de 5 años. En Mayo fueron 166.433 dosis, un 58% menos. Y en junio se aplicaron 127.026 dosis, es decir una reducción que superó el 68%.



Respeto de la segunda dosis para mayores de 5 años, en abril se aplicaron 815.380; en mayo 341.645 y junio 240.859 dosis.



Para la tercera dosis en mayores de 12 años en abril se aplicaron 3.092.399 dosis; en mayo 1.546.131 dosis y en Junio apenas se alcanzaron 959.969 aplicaciones.



La cuarta dosis o segundo refuerzo para mayores de 40 años y grupos priorizados tuvo en abril 723.829 aplicaciones, mientras que en junio repuntó a 1.056.000 sin que esto signifique que la situación se ha normalizado.



La gente sigue sin concurrir a los vacunatorios, por lo que es necesario que comprenda que es una acción necesaria para estar al reguardo del recrudecimiento del virus. Lo mismo ocurre con el uso del barbijo que sigue siendo necesario no solo por el coronavirus sino también por las enfermedades bronco-respiratorias de esta época, que es conveniente controlar para evitar su propagación y los altos niveles de ausentismos en distintas actividades.