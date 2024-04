Si bien al dengue se lo combate con medidas de prevención que hay que tomar en los domicilios, tanto adentro como afuera de las viviendas en fondos y frentes, es una realidad que el mosquito transmisor de esta enfermedad también prolifera en espacios públicos abiertos donde abundan charcos, malezas y residuos que en general suelen acumularse en predios baldíos o lugares comunes que nadie hace nada por limpiarlos.



Se puede tener la casa o departamento con tela mosquitera, debidamente fumigado, y usar periódicamente dentro de la vivienda insecticidas y repelentes recomendados, pero si a unas pocas cuadras del lugar hay un terreno donde se arrojan todo tipo de residuos o en la calle contenedores rebalsados de basura, con aguas estancadas en las acequias, y jardines con plantas y yuyos que crecen descontroladamente, es muy probable que en la zona habrá mosquitos que pueden ser posible transmisores de dengue.



Recordemos que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito infectado de la especie Aedes aegypti, que además de la posibilidad de ser letal es un grave problema para la salud pública cuando el número de casos supera la capacidad del sistema sanitario. Se trata de una patología propia de zonas tropicales y subtropicales, pero que esta temporada, curiosamente, se ha hecho extensiva en el hemisferio sur incluyendo a regiones como Cuyo y consecuentemente nuestra provincia.



Los últimos boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Nación registran a nivel nacional, por segunda semana consecutiva, un descenso en los casos que habían llegado a su pico hace dos semanas con 47.092 casos.



Aunque esta situación no es la misma que la de la Región de Cuyo, con fenómenos como el de San Juan donde se observó un aumento de casos, que están causando preocupación, aunque existe la esperanza de que la situación mejore en las próximas semanas, a medida que avance el otoño y nos acerquemos al invierno.



En lo que va de 2024, a nivel nacional, los casos confirmados de dengue suman 269.678 personas. De ellos el 90% son autóctonos; 7% están en investigación y el 3% son importados. Además, hasta ahora hay 151 personas fallecidas.



En San Juan donde hasta ahora se han registrado alrededor de 1.117 casos, se espera que lleguen en las próximas semanas a 2.000 o 2.500 en un nuevo pico que se pondrá de manifiesto en Mayo antes de que comience un descenso. En tanto hay unas 25 personas internadas, tres en terapia intensiva y dos muertes a causa de este mal.



El compromiso de todos los sectores por crear mejores condiciones para que los mosquitos no proliferen debe estar presente en todo momento y no dejar sola a la población con medidas de prevención que hasta ahora no han alcanzado para mejorar la situación. Organismos como Hidráulica, Ambiente, la Dirección de Parques y Paseos, a lo que se debe sumar los municipios, deben efectuar una enérgica tarea para erradicar todo posible foco de proliferación de mosquitos.