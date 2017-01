Al cumplirse en la fecha dos años de la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, la cuestionada investigación del hecho no ha podido determinar con certeza y evidencias creíbles si fue un crimen o de un suicidio. Tanto la ciudadanía como por la repercusión del caso en el exterior, no conciben que la inesperada desaparición de un fiscal de la Nación no se esclarezca con la celeridad que impone un tema de tal magnitud.



No obstante, es auspiciosa la decisión de la Cámara de Casación de activar esta investigación problemática, tanto el tiempo transcurrido sin avances concretos, como por la sucesión de torpezas tras el hallazgo del cuerpo, sea por inoperancia o para borrar pruebas fundamentales.



Sin embargo, ahora se tienen más elementos para sospechar que fue un asesinato vinculado a la denuncia que Nisman instrumentó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es más, la Corte de Justicia giró el caso al fuero federal al entender que la muerte del fiscal estaba vinculada con el trabajo investigativo sobre acontecimientos que vinculaban particularmente a la entonces presidenta de la Nación y a su canciller.



La documentación de la denuncia, terminada por Nisman cuatro días antes de morir, llevó a Casación a considerar el desenlace como una connotación "plausible, verosímil y coherente". Nada es descabellado en tren de especulaciones y en los últimos tiempos se llegó a estimar en fuentes judiciales que Nisman pudo morir un día antes de ser encontrado sin vida en su departamento.



Queda también en este marco de interrogantes los papeles que desempeñaron en las primeras horas del hallazgo del cuerpo la fiscal Viviana Fein, ya jubilada, y el polémico exsecretario de Seguridad Sergio Berni al que la jueza Fabiana Palmaghini acusó de haber "embarrado" literalmente la escena del crimen. Pero también por dar información del deceso a Cristina Kirchner antes de que lo supieran las propias autoridades judiciales.



Más grave todavía si en el Gobierno anterior hubo un "pacto con el terrorismo" como ha denunciado Ariel Cohen Sabban, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en referencia a la investigación realizada por Nisman.