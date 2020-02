La reciente edición de la "Vuelta a San Juan" ha demostrado, a través del ciclismo profesional, cómo la capacidad organizativa de una cita deportiva se transforma en una convocatoria mundial y se proyecta a instalarse en el calendario anual de la actividad por la experiencia vivida en nuestra provincia, según afirmaron los propios protagonistas. Equipos, dirigentes, medios informativos y los propios competidores han expresado de manera positiva su admiración por una fiesta que congregó a más de 200.000 espectadores en la etapa final, mientras otros 140 millones de aficionados seguían la carrera por la televisación que llegó a 170 países.



Este balance prestigia ante todo a la Argentina, porque de hecho nuestro país se hizo lugar en el calendario mundial de este deporte, ubicando a la Vuelta a San Juan como un hito sudamericano por la preferencia de los equipos y competidores que llegaron de diferentes lugares del mundo a disputar esta edición 38 de la vuelta y prometen retornar el año próximo, según lo manifestaron. La contrapartida ha sido el crecimiento organizativo que ha tenido esta prueba, encabezado por la Secretaría de Deportes, y el apoyo de distintas áreas gubernamentales.



También debe destacarse el acompañamiento de la actividad privada sumando a empresas de diferentes actividades y en particular a los medios periodísticos, como es el reconocimiento oficial a este diario por parte del propio gobernador Sergio Uñac. Es que la Vuelta a San Juan es un hecho que nos involucra a todos por el empuje de una pasión sanjuanina que se manifiesta a la vera del camino como muy pocas veces se puede observar en otros escenarios mundiales. Este calor popular fue la admiración de las representaciones extranjeras.



Todavía la Vuelta a San Juan no estuvo en el cronograma internacional de este año porque se alteraron algunas fechas por los Juegos Olímpicos de Japón 2020, del 24 de julio al 9 de agosto próximo, por lo que el Tour Down Under debe asumir el replanteo de las competencias más prestigiosas como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta al País Vasco. Es de esperar que en 2021 la temporada del ciclismo masculino internacional ubique a San Juan, en Argentina, entre los principales escenarios mundiales.



El desafío para nosotros está planteado por los resultados de esta última vuelta. Siempre hay algo por mejorar, pero estos ajustes pueden ser mínimos según la experiencia que dejó esta reunión observada con atención en el mundo, y no sólo por los aficionados al pedal. Siempre hay algo para mejorar y el compromiso ya fue asumido.