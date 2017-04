El Congreso avanzó en sus últimas sesiones en las reformas de la legislación penal a fin de dar lugar a un proyecto de ley con precisiones acerca del régimen de excarcelaciones de los quedan excluidos de salidas transitorias los imputados por delitos de homicidio agravado, de índole sexual y robo con armas, entre otros. Quedan excluidos los condenados por homicidio simple, por delitos económicos y contrabando simple.



Se ha dado lugar a los reiterados reclamos de la sociedad para adecuar el Código Penal a la inseguridad del momento y con previsiones futuras, de manera que cubrir vacíos legales e imprecisiones que lleven a fallos subjetivos basados en posiciones ideológicas antes que en el sentido común. Vale recordar el caso del delincuente excarcelado por un juez de Entre Ríos, tras cumplir sólo dos años de los nueve de su condena por dos violaciones y también la estadística: el 75% de los delincuentes vuelve a delinquir y llega al 90% en delitos aberrantes. También excluye las salidas transitorias a quienes posean una causa abierta y a los reincidentes.



Las definiciones del Senado en la nueva ley modificatoria del Código Penal incluyen en la tipificación del abuso sexual como la "introducción de objetos u otras partes del cuerpo'' del victimario en la víctima por vía anal, vaginal u oral, despejando la duda sobre una violación. Las modificaciones del Senado serán tratadas ahora por diputados



También hubo un giro sustancial sobre la interpretación laxa de la ley y de la jurisprudencia ajena tanto a la realidad como al derecho, ante las dudas o las incertidumbres tribunalicias, con respecto a la suspensión del juicio a prueba o "probation''. Ahora puede ser pedido por el imputado en casos en los que las penas no excedan los tres años y serán a cambio de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. Los imputados por violencia de género no podrán acceder a este beneficio.



El Senado y nuevamente en Diputados han dado respuesta al reclamo de la ciudadanía de actualizar las normas legales en la lucha contra el delito, pero la tarea no está concluida, porque siguen pendientes las medidas para proteger a las víctimas.