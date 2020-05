En los últimos años el avance de las comunicaciones, en particular con la masividad de los teléfonos celulares e Internet estableciendo las redes sociales con la aplicación de una tecnología inédita y al alcance de todos, trajo como consecuencia un beneplácito generalizado en los nuevos usuarios y también el rechazo de los críticos, acusando al sistema global de dividir a las personas al separarlas del trato cotidiano y hasta anulando el diálogo familiar. Hoy todos se preguntan cómo hubiese sido esta cuarentena obligatoria para preservar la salud ante la pandemia, si no existiera la electrónica que nos contiene con sus diferentes aplicaciones.



Hasta hace tan sólo tres décadas, mencionar las videollamadas, el teletrabajo y las conexiones remotas en una infinidad de tareas y pasatiempos por Internet eran propios de argumentos de ciencia ficción, hasta que irrumpieron en esta evolución tan colosal, al punto de establecer la era de las comunicaciones en la historia de la humanidad. El progreso fue gratificante con el uso del celular, la tablet y todas las posibilidades que brinda una computadora personal.



Claro que como en todas las cosas, existe el uso inapropiado y los expertos no dudaron en señalar los efectos adversos de la tecnología aunque no por la mala utilización se deben desconocer los múltiples beneficios, en particular de las redes sociales que se señalaban como factor de separación, pero en estos días de aislamiento obligatorio nos mantiene unidos con nuestros seres queridos, llevando voces de aliento e imágenes a los varados en el mundo o trasladando al hogar las ocupaciones diarias.



Sin la tecnología de las comunicaciones este ciclo escolar estaría perdido, pero la nueva forma de educar a distancia en todos los niveles escolares ha cambiado drásticamente la rutina pedagógica y los padres de los alumnos se suman en la ayuda de las tareas diarias como nunca lo hicieron, y de paso comprueban la dura tarea del docente, no siempre bien reconocida. Hasta se han graduado universitarios con tesis online evaluadas a distancia.



La ciencia no se detiene y Apple y Google trabajan en un sistema que detecta a través de las redes a las personas que hayan estado cerca de otros dando positivo en Covid-19, en el confinamiento de cada país, a fin de brindar esa tecnología a las autoridades sanitarias. Mientras todo transcurre seguimos en casa con una abrumadora información de cualquier parte del mundo, sin descuidar Whatsapp ni detalles de la cercanía del cariño virtual.