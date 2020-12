La conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) siempre es una caja de resonancia en el análisis de la política del país y en la reciente encuentro anual de la entidad, ahora desarrollado en forma virtual, hubo un mensaje trascendente en la participación grabada de la jefa del Gobierno Alemán, la canciller Angela Merkel, con un reclamo al presidente Alberto Fernández a fin de que muestre definiciones políticas destinadas a recuperar la confianza perdida por la Argentina en el plano financiero internacional.



Fue una palabra autorizada por el liderazgo y la experiencia de quien defiende el multilateralismo, busca una cooperación estrecha con la Argentina ya sea bilateral o en el seno de la Unión Europea, además de ser una de las voces más escuchadas en el G20, el grupo de naciones desarrolladas y emergentes del que somos parte. "Se lo aseguro, deseamos que la cooperación con Argentina sea estrecha..." le dijo a Fernández, al remarcar que Alemania está abierta a los acuerdos internacionales.



Pero la esencia del pedido fue contundente: "Ahora es verdaderamente importante recuperar la confianza de los acreedores internacionales y de los actores del mercado, lo cual, naturalmente, requiere que Argentina lance una clara señal política de que el acuerdo pueda llevarse a la práctica tal como se pretende", precisó Merkel. Recordó, además, que Fernández visitó Alemania en momentos en que no se podían imaginar las consecuencias de la pandemia en el mundo, aunque los problemas económico argentinos son crónicos.



La autoridad alemana mantuvo el rigor diplomático en el video claro y preciso, pero una lectura entre líneas observa ausencia de políticas estructurales y un rumbo todavía sin precisar por el accionar errático de la gestión. Son como las contradicciones que advierte la Iglesia entre la urgencia de la ley del aborto y por otro lado el Plan de los 100 días para la protección del embarazo y del niño.



Otras críticas, como The Economist, aseveran que el gobierno no tiene plan económico y deambula entre posiciones pragmáticas y populistas, aunque considera un logro la reestructuración de la deuda externa. Pero ese éxito no consiguió restablecer la confianza en el peso ni tampoco el acceso a los mercados internacionales.



La publicación especializada no sólo observa metas políticas inciertas sino lo que todos vemos, las contradicciones y ambigüedades reflejadas en la caótica despedida a Diego Maradona, con el mensaje del distanciamiento social. Esta incongruencia carente de agenda con prioridades y políticas inequívocas aumenta la incertidumbre.