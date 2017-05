Entre los resultados positivos de la gira del presidente de la Nación a Oriente, se encuentran los acuerdos para un mayor intercambio comercial a partir del potencial agroindustrial argentino. China es el mayor mercado del mundo y acceder implica ser eficientes en la oferta.



En el comercio exterior juegan factores clave como es el desempeño logístico para alcanzar competitividad. Es decir los fletes y todo lo relacionado con las cargas es parte de la optimización de costos en las transacciones de ultramar, ya que un componente muy fuerte de los precios finales son los costos del transporte y la operatoria en general.



Por eso la logística es parte de la economía, con más impacto si se trata de las producciones regionales localizadas a mucha distancia de los grandes centros de consumo y de los puertos principales, por ejemplo la vitivinicultura y la producción frutihortícola. La incidencia en el mercado interno es bien conocida por los altos fletes y la intermediación, pero trasladar estos desequilibrios a una oferta internacional es quedar fuera de competencia en cualquier mercado externo.



Si de competencia se trata, valen las comparaciones cuando se envía un contenedor de 40 pies desde Argentina, Brasil, México o Chile. Los valores locales promedian los 2.900 dólares contra los U$S 900 de los otros países. Del costo total de cada contenedor argentino, el 54% corresponde a transporte, 15% a documentación y 31% va a la terminal portuaria. Para marcar diferencias, vale señalar que solamente en el rubro "documentación'', el costo en la Argentina es de 450 dólares, contra los U$S 100 que se pagan en Chile.



El transporte es el talón de Aquiles de nuestra competitividad comercial porque prácticamente no existe el ferrocarril, que permitiría ahorrar U$S 450 por contenedor enviado al puerto desde el interior. Un flete ferroviario es un 70% más barato que por camión, este último privilegiado por razones políticas.



Pero tampoco hay infraestructura vial porque el 40% de las rutas están en mal estado y las más congestionadas del país, 3, 5, 7 y 8, son de doble mano.

La logística es un problema estructural en la macroeconomía y llevará años revertirlo.