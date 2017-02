Como es habitual en esta época del año, la proximidad de la iniciación del ciclo escolar y de la actividad académica, la mayoría de las familias con chicos y adolescentes comienza a medir sus gastos para hacer frente a las exigencias educativas.



Aunque hay que reconocer que la indumentaria escolar y los útiles son mayoritariamente los que presentan más atención al momento de definir las compras, también se debe considerar cuáles son los elementos más necesarios o las nuevas prioridades que se presentan en cada año lectivo.



Por ejemplo, con la tecnología se han agregado equipos requeridos para el aprendizaje.



El conocimiento de hoy propone al estudiante otras alternativas o variantes a las del libro de texto, las fotocopias y la diversa gama de documentación disponible en las bibliotecas.



Es así que la incorporación del "pen drive" como recurso didáctico, tiene en la actualidad en papel protagónico como unidad de almacenamiento de datos que se conecta a la PC. Una tecnología maravillosa, comprimida en un llavero de menos de 10 cm de largo.



Es muy cómodo pensar en llevar información en un medio que no falle, que sea seguro, que no ocupe espacio y sea resistente a los riesgos de la manipulación.



Con el avance de la tecnología es indudable que el conocimiento debe estar lo más cerca posible del estudiante, con comodidad y conteniendo los gastos. De todas formas siempre es aconsejable en este caso, disponer de un respaldo para el caso de daño o pérdida.



En cuanto al uso de la tecnología, lo más controversial es el empleo del celular en el aula siempre y cuando el teléfono no sea vehículo de información vía Internet.



Una herramienta de estas características para el estudio debe ser observada por el docente, quien deberá discriminar su uso sólo para comunicación propia.



Gracias a estos nuevos recursos, el deseo por aprender se vuelve cada vez mayor en los estudiantes, porque, ante todo, estimulan el aprendizaje colaborativo y propician la participación, la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico. Estos elementos didácticos requieren y permiten nuevas estrategias didácticas acordes con cada contexto educativo.