La proximidad de nuevos fines de semana largos, como el que abarcará desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de mayo, sumado a la puesta en vigencia nuevamente del Previaje, sistema que prevé reintegros de dinero para quienes contraten viajes dentro del país y que incide directamente en un incremento de la gente que hace turismo, son oportunidades que la provincia de San Juan no puede dejar pasar dentro del proceso de desarrollo de la actividad turística que se ha planteado la actual gestión de gobierno.

El saldo positivo que arrojó el balance del fin de semana largo, con motivo de la recordación de Semana Santa, con una ocupación hotelera y de hospedajes que superó el 95%; un incremento en la circulación de turistas que superó en un 1,5% al número del año pasado y un gasto promedio por persona de $10.650 diarios, hizo que ese fin de semana haya sido uno de los mejores en los últimos años. Las distintas actividades que se desarrollaron en esos días hicieron que la gente tuviera una variada gama de ofertas que incluyeron eventos culturales, sociales y deportivos. Más allá de que mucha gente se trasladó hasta esta provincia en sus automotores particulares, quienes no lo hicieron de esa forma demandaron una gran cantidad de medios de transporte que en algunos casos no alcanzaron para movilizar a todos en forma simultánea. Este tema, junto al del hospedaje, son dos de los asuntos a considerar para las próximas temporadas, ya que si bien, en esta ocasión alcanzaron a cubrir la demanda, se anduvo muy justo con los números. Por eso se cree que para los próximos fines de semana largos, con más promoción de los lugares que ofrece San Juan, habrá más gente que quiera llegar a la provincia y que necesitará mayores servicios en general. La idea es que se haga de inmediato un análisis de la situación y se determine de qué forma se puede contribuir para que San Juan crezca en materia de servicios turísticos, promoviendo el turismo receptivo proveniente de distintos puntos del país. Hay que tener en cuenta que la gente llega a San Juan con varios propósitos; disfrutar de la paz y tranquilidad que ofrece la provincia en un contexto general; los paisajes que pueden ser observados a pocos kilómetros de la ciudad Capital; los eventos deportivos y culturales que se ofrecen con cierta periodicidad; la gastronomía local que tiene características muy particulares y los circuitos turísticos que se pueden recorrer de manera particular o contratando servicio de transporte. Este último ítem es uno de los que hay que fortalecer al igual que el de los comedores, restaurantes y confiterías que en algunos casos son insuficientes y en otros no ofrecen una atención continua.

No queda mucho tiempo para corregir esos aspectos, por lo que se tendrá que actuar con la premura del caso y con la intervención de todos los sectores que intervienen en la actividad, desde las autoridades de Turismo de la provincia, los organismos municipales del rubro y los operadores y propietarios de emprendimientos turísticos de todos los departamentos.