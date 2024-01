Gastar en "fiestas departamentales" hoy es ir en contramano de la grave situación económica que vive la Argentina. Al parecer los políticos sanjuaninos continúan con la inercia que durante años se mantuvo en el país donde los eventos departamentales eran una constante mientras los índices de pobreza aumentaban. También tenemos el caso de cientos de contratos y de incorporaciones a planta permanente que todavía no son revisados tanto en el Gobierno como en los organismos de la Constitución.



Mientras tenemos señales muy claras desde lo nacional sobre achiques y gastos del Estado que hoy podemos decir que ya se redujeron un 30% (datos manifestados desde el Ministerio de Economía), en nuestra provincia es algo todavía incierto saber si seguimos o no en "terapia intensiva" como lo manifestara el Gobernador.



En relación al paro de actividades recientemente realizado el gobierno nacional dispuso que había tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que adhieran, en base a que el salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Hoy no sabemos con exactitud qué fue de esa medida a nivel nacional ni provincial.



El país tiene una altísima tasa de inflación y compite con Zimbabue, Cuba, Venezuela y Ghana por el "primer premio" de alza de precios. Uno de cada tres argentinos es pobre y es la nación que más empeoró en ese rubro durante la última década en América Latina. Y tenemos a los dirigentes políticos mirándose el ombligo, dedicados a hacer diagnósticos sobre la crisis que atravesamos, pero callan sobre cómo resolver los monumentales desafíos sociales, económicos, fiscales, tributarios, laborales y educativos, entre otros, que afronta el país.



Los sanjuaninos estamos huérfanos de información luego del severo diagnóstico dado por el Gobernador de la provincia a días de su asunción. Es totalmente imperativo saber cuál es el verdadero rumbo que va a tomar nuestra provincia que tanto amamos para su "despegue", en relación a la radicación de empresas e inversiones que puedan llegar, aparte del conocido aporte que hace la minería.



Hoy observamos con estupor la cuasi moneda creada en la provincia de La Rioja por el Gobernador Ricardo Quintela (peronista), que lejos de ser una solución va arrastrando a esa provincia al desastre, donde el 80% de su población recibe un cheque del Estado, convirtiéndola en un territorio totalmente inviable ya que sus cuentas fiscales no están en orden y gasta mucho más de lo que produce. Se trata de una medida improvisada y desaconsejada ya que la creación de un bono provincial en las actuales circunstancias no va a mejorar las condiciones económicas de esa provincia ni de ninguna otra que pretenda imitar esta acción.