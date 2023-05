Cada vez que se realiza un acto eleccionario en cualquiera de los niveles, nacional, provincial o municipal, se da lugar a que se ponga de manifiesto el auténtico espíritu democrático que caracteriza a estas compulsas, destinadas a darle a la gente la posibilidad de elegir a sus autoridades o representantes gubernamentales, encargadas de regir los destinos de las respectivas comunidades. Se trata de la más auténtica expresión de la democracia y como tal hay que promoverla para que nadie quede exceptuado de la posibilidad de asistir a esa oportunidad de ser artífice de elegir libremente quiénes serán las autoridades para el próximo período constitucional de gobierno.



El hecho de que en esta ocasión las elecciones no se cumplirán en su totalidad, ya que como es de conocimiento público, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio lugar a una medida cautelar interpuesta por una de las agrupaciones que participan de la compulsa y que impide elegir todas las categorías, dejando a la de gobernador y vice fuera de esta posibilidad, no debe ser motivo para que la gente se sienta afectada por esta medida y no concurra a emitir su voto. La mayoría de los frentes electorales como también representantes de las subagrupaciones que participan de las elecciones han coincidido en la conveniencia de una amplia participación. Una vez habilitada la elección, nada debe interponerse entre los ciudadanos y las urnas. Si en esta ocasión se puede elegir intendentes, diputados provinciales proporcionales, diputados provinciales departamentales y concejales, no hay nada mejor que la gente concurra y pueda decidir quiénes serán sus representantes.



La idiosincrasia de nuestro pueblo como también la buena conducta que caracteriza a los sanjuaninos son garantías de que la gente asistirá con tranquilidad a las urnas durante la jornada de hoy, demostrando su vocación cívica y la conciencia de que la democracia es la forma de gobierno que debe prevalecer, en la esperanza de que el país alcance el destino de grandeza que todos anhelamos.



A pesar de las tensiones que se han generado en torno a estos cambios de rumbos, la ciudadanía debe estar convencida de que durante la jornada de hoy estará decidiendo una buena parte del destino de la provincia. La posibilidad de elegir candidatos en los 19 departamentos es una magnífica oportunidad para demostrar que los sanjuaninos tenemos ganas de participar.