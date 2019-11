La creación de un parque industrial está siempre asociada a la generación de un polo de desarrollo económico pensado en beneficiar a la comunidad de una determinada jurisdicción. Las pymes que generalmente los conforman están atravesando, actualmente, por una difícil situación que precisa de medidas urgentes para evitar que continúe un proceso de cierre o emigración de empresas que están afectando a estos complejos en todo el ámbito nacional.



En San Juan, el panorama no es muy alentador ya que de seis departamentos en los que se crearon parques industriales, tan sólo en tres, Chimbas, Pocito y Albardón, se han producido radicaciones de empresas que están trabajando. Se tienen registradas 67 empresas en distintos rubros, siendo el parque industrial de Chimbas -que depende del Estado provincial- el que concentra la mayor cantidad, con 51 empresas que dan trabajo a más de 500 personas. En los otros tres departamentos, Jáchal, San Martín y 9 de Julio, las inversiones iniciales no han tenido fruto y sus intendentes no han conseguido industrias que se radiquen, a pesar del paquete de beneficios y la infraestructura que se pone a disposición.



Las causas por lo que los parques industriales no están prosperando en la medida de lo esperado están dadas, a criterio de la UIA y otras entidades vinculadas a la industria y la producción, por el desempeño negativo de la economía argentina que impacta sobre el sector, con una fuerte caída de la demanda interna y una débil demanda externa dada, fundamentalmente, por el bajo dinamismo de la economía de Brasil, principal socio comercial de Argentina. A esto se suma el elevado costo de financiamiento que afecta al panorama productivo, lo que desencadena un gran problema patrimonial en las empresas que afrontan dificultades con el capital de trabajo, la recomposición de stocks, deudas con la AFIP y deudas bancarias.



El problema que afecta a los parques industriales de San Juan es la falta de interés de las firmas en radicarse en estos complejos, debido a los problemas apuntados a nivel nacional. Es evidente que la actual coyuntura no está ofreciendo un panorama demasiado atractivo y que habrá que mejorar la oferta en cuanto a beneficios para atraer las inversiones.



Esta apatía que se evidencia en los parque industriales de Jáchal, San Martín y 9 de Julio, donde el Estado nacional mediante el programa 'Parques Industriales en el Bicentenario'' invirtió entre 2010 y 2012 un total de $1.200.000, es lo que ha hecho que otros departamentos como Caucete, Iglesia y Sarmiento no impulsaran proyectos similares, a pesar de la necesidad que existe en esos distritos de consolidar la radicación de industrias.