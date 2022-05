Desde que se comenzó a hablar de la grave crisis hídrica que afecta a la provincia se dijo que una de las tareas primordiales sería optimizar la red de riego para evitar el elevado porcentaje de agua que se pierde cada vez que este recurso se canaliza por cauces que no están impermeabilizados o en buenas condiciones. Se calcula que en condiciones normales las filtraciones representan entre el 20 o 30 por ciento de pérdidas que no se pueden recuperar de ninguna manera y que en las actuales circunstancias de sequía resultan muy significativas.

El tiempo ha pasado y si bien desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través del Departamento de Hidráulica de la provincia, se han iniciado una serie de obras para mejorar el estado de la red de riego, hay muchos tramos de canales o sectores que todavía están en malas condiciones y en los que Hidráulica no está recibiendo el apoyo o la colaboración de los municipios para mantenerlos limpios o debidamente canalizados para que el agua fluya sin mayores contratiempos.



El Departamento de Hidráulica tiene suscritos convenios con los municipios departamentales para que, con la colaboración de estos organismos, se mantengan en condiciones las redes principales y secundarias del sistema de riego. Uno de los trabajos habituales que se deberían estar realizando es el de la limpieza de los canales. En este caso Hidráulica se encarga de la extracción de la basura que pueda acumularse dentro de los cauces y el municipio correspondiente se encarga de levantar en camiones el producto de esa limpieza. Se ha comprobado que en muchos departamentos, especialmente de la zona Este de la provincia, como 25 de Mayo y 9 de Julio, o de las zonas Norte y Oeste que comprende Chimbas y Rivadavia, la colaboración comunal no es la esperada y esto provoca que el producto de la limpieza de los cauces permanezca por mucho tiempo a la orilla de las calles, perjudicando en algunos casos a los mismos canales cuando, por distintas circunstancias, esa basura cae nuevamente en el cauce. En unos meses más se habilitará nuevamente el período de monda y es probable que este problema se agrave cuando sea mayor la cantidad de basura acumulada.



Conforme a lo anunciado por las autoridades de gobierno en el inicio del año, hay obras inmediatas que hay que hacer en los canales y otras a mediano plazo, para las cuales se precisará de financiamiento externo. Es decir que en materia de canales hay trabajos de mejoras en la red de riego que hay que realizar a la brevedad para evitar que la escasa agua que se dispone se siga perdiendo o desaprovechando.