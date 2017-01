Comprender y aplicar los fundamentos teóricos, estrategia fundamental y metodología de un programa para la protección de la infancia en los diferentes niveles sociales, no es tarea fácil y menos aún diseñar un proyecto para la implementación de un esquema de acción con el propósito de encauzarla desde la familia hacia la sociedad toda.



No obstante ello, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se considera que la protección de la infancia se concentra en las labores de prevención a fin de dar respuesta frente a los hechos de violencia, la explotación y el abuso que se cometen contra niños y niñas.



El organismo mundial cita como ejemplo a la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil y prácticas tradicionales perniciosas de algunas culturas, como la mutilación y la escisión genital de la mujer y el matrimonio adolescente.



Los programas de protección de la minoridad implementados en todo el mundo por la Unicef están dirigidos a los niños y niñas especialmente vulnerables a esos abusos, como también los chicos que no reciben la supervisión de sus progenitores, los que sufren porque sus mayores han transgredido las leyes, o viven en medio de conflictos armados.



Es por eso que se promueve en todos los países conculcar los derechos de la infancia, a la protección frente a graves obstáculos poco reconocidos y denunciado para una supervivencia y desarrollo del menor sin que se marginen los derechos humanos fundamentales.



Los niños y niñas sometidos a la violencia, la explotación, el abuso y el abandono corren peligro de muerte, de sufrir deficiencias físicas y mentales, de contraer el VIH/Sida, de tener problemas educativos, de quedar desplazados, de carecer de vivienda y empleo futuro, y de no haber podido adquirir las aptitudes adecuadas para hacerse de herramientas para enfrentar la vida.



Por ello desde las políticas educativas se debe proponer a directores de establecimientos escolares, orientadores, inspectores, profesores de enseñanza básica y media, psicólogos educacionales y profesionales de otras disciplinas que se interesen en practicar la docencia sin olvidar en sus contenidos todo lo que significa la protección de la infancia.