Hay sistemas de riego por goteo tanto para la vitivinicultura como para las chacras cuya instalación por hectárea va de los 3.400 a los 5.500 dólares. Sin duda que se trata de una solución ante la escasez de agua que no es barata pero que garantiza, en estos momentos, la subsistencia de la mayoría de las plantaciones en un panorama que se presenta cada vez más complejo y que hace prever la pérdida de grandes plantaciones y, lógicamente, el esfuerzo de años de trabajo.



Ya sea que se trate de sistemas muy sencillos que toman el agua de perforaciones o que utilizan reservorios para almacenar el agua del canon de riego, los proyectos de instalación de riego por goteo representan una de las pocas, por no decir la única posibilidad que los productores están visualizando ante el agravamiento de la crisis hídrica. Hay que tener en cuenta que con el riego por manto se pierde por absorción o desbordes alrededor del 50% del agua que se destina al riego de una finca, mientras que con el riego por goteo ese porcentaje desciende al 10 %, lo que equivale que la eficiencia de riego esté en el orden del 90 al 95%. No obstante estos valores, hay muchos productores que todavía no están convencidos por diversos motivos que van desde considerar que es muy costoso para hacer frente por sus propios medios (para 10 ha se necesitan alrededor de $12 millones) o que no están dispuestos a tomar un crédito privado o los que ofrece el Gobierno a través del área de la Producción.



A pesar de que las empresas del medio dedicadas a la instalación de estos sistemas de riego, como Agres Water o Rivulis, entre otras, sostienen que están recibiendo, desde el agravamiento de la sequía, una mayor cantidad de consultas, todavía no se puede decir que la mayoría de los productores están decididos a instalar el sistema.



Los últimos anuncios desde el Ministerio de la Producción vinculados a los créditos puestos a disposición para la conversión de los sistemas de riego, por los que se otorgan hasta $12 millones para superficies de hasta 50 hectáreas cultivadas, han tenido hasta ahora una moderada demanda. Se han presentado 30 carpetas de chacareros (productores de tomate, cebolla, ajo, alcaucil, acelga, lechuga y espárrago) y tan solo 3 de viñateros.



Entre la toma de decisión por instalar el riego por goteo, la elaboración del proyecto, los estudios necesarios y la obtención de la fuente de financiación se necesita un tiempo prudencial por lo que la solución no es inmediata.



El incentivo a los productores para que reconviertan el riego debe surgir a partir de mayores facilidades financieras, en un proceso que ya se tendría que haber iniciado para intentar ahorrar el agua que de ahora en adelante será cada vez más escasa.