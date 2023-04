Desde que se comenzó a experimentar con los primeros paneles solares que se disponían en la provincia, hace aproximadamente dos décadas, San Juan ha alcanzado un interesante desarrollo en este tipo de energías, lo que ha hecho que numerosas firmas, con el auspicio del Gobierno provincial, estén invirtiendo en lo que muchos denominan la energía del futuro. Son varios los factores que inciden favorablemente para este fenómeno; por un lado, contar con un clima apropiado, con fuerte radiación solar durante la mayoría de los días del año; grandes extensiones de tierra, en lugares apropiados para la instalación de las plantas y, lo que es muy importante, contar con la posibilidad de obtener paneles solares de empresas locales que los están produciendo.



San Juan es una de las jurisdicciones con mayor crecimiento en materia de energía solar, con el 46% de todos los parques solares que operan en el país. Lo que ocurre es que en esta provincia las energías renovables son política de Estado y una estrategia fundamental para el avance económico de la provincia.



El desarrollo de esta actividad comenzó a pleno cuando hace casi 20 años, en Ullum, se construyó el primer parque solar fotovoltaico de Latinoamérica. Desde entonces comenzó en toda la provincia una fuerte apuesta a esta tecnología de energías renovables que hicieron posible, en poco tiempo más, a 17 nuevos parques generadores de energía fotovoltaica y a unos 10 proyectos más que ya están adjudicados en distintas fases.



Desde hace un tiempo San Juan se encuentra en el primer lugar dentro de las provincias argentinas en la generación de este tipo de energía, con el aporte al sistema nacional del 31,9%, un dato por demás alentador ya que coloca a la provincia como la que más está aportando gracias a las inversiones que ha recibido. Pero las buenas perspectivas no terminan aquí, cada vez son más las firmas interesadas en el desarrollo fotovoltaico como lo ha demostrado la compañía YPF que acaba de inaugurar un parque solar en Iglesia con una inversión de U$S 100 millones, y dos parques más que tiene en proyecto en la zona de Tocota, en el límite entre Calingasta e Iglesia, para los que destinará U$S 200 millones. Cada una de estas plantas tendrá una capacidad de generación de 100 MW, un equivalente al consumo de 140.000 hogares.



El desarrollo de la energía solar fotovoltaica es para San Juan una de las alternativas de desarrollo económico y social más importante, pero para consolidar este fenómeno, además del aporte que se hace al sistema nacional hay que promover que esa energía llegue a todos los rincones de la provincia, especialmente los departamentos más alejados o los que tienen poblaciones rurales aisladas. Puestos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Sarmiento y otros tantos departamentos podrían verse beneficiados con una energía barata y cercana, conforme a la ubicación de las plantas solares. Con energía solar en esos sitios se puede mejorar la calidad de vida y asegurar algunos servicios como la conectividad a internet.