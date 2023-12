Hasta ahora, en ámbitos de la educación secundaria, da lo mismo un chico que se esfuerce a uno que no lo haga; el que aprende con el que no aprende o el que va puntualmente a la escuela con el que no asiste regularmente a clases, todo esto alentado por la no repitencia, un sistema ideado para que los alumnos no repitan el año y puedan ser promovidos al nivel siguiente, a pesar de no haber asimilado todos los contenidos impartidos durante el ciclo lectivo.



Esta distorsión en el sistema educativo viene siendo señalada desde su implementación como un factor de atraso que no contribuye a fomentar la cultura del esfuerzo en los estudiantes y que por lo tanto resulta contraproducente para el desarrollo del hábito de estudio necesario en la optimización de la educación. La no repitencia ha sido interpretada como un atajo para mostrar que los chicos terminan la escuela, cuando en realidad la terminan sin saber todos los contenidos, lo que es muy perjudicial para la formación integral y el futuro de ese estudiante y de todo el sistema educativo.



En la provincia de Santa Fe se ha avanzado sobre este problema al haberse firmado un decreto del gobierno provincial que elimina la no repitencia en el nivel secundario, demostrando que la cultura del esfuerzo ha vuelto a ser prioridad para los planes de gobierno en el aspecto educativo. Junto a esta medida también se ha impulsado la necesidad de cumplir con los 190 días de clases; el llamado a paritarias durante el mes de enero y no en febrero o marzo que es cuando se debe tener todo resuelto para asegurar el normal inicio de las clases, y la implementación de un plan de alfabetización que contemple los déficit educativos que se observan en distintas áreas.



Para terminar con la no repitencia y avanzar en un esquema educativo que apunte a optimizar el proceso educativo hay que comenzar a priorizar los aprendizajes y para esto hay que tener la posibilidad de poder evaluar a los chicos a fin de establecer los distintos niveles en los que se encuentran. De esta forma se logrará que los alumnos se superen para ser promovidos de un nivel a otro.



El objetivo que debe plantearse en todo el país, inclusive la provincia de San Juan, para el ciclo lectivo 2024 es terminar con ese "avance continuo" que se logra de cualquier manera sin tener la certeza de que el alumno tiene los conocimientos básicos necesarios. Hay que establecer que el chico que no aprenda o que no alcance los contenidos básicos y pedagógicos no pase de año. No hay nada peor que alcanzar objetivos educativos sin esforzarse. La falta de dedicación y estudio deriva en una mala formación que posteriormente se pone de manifiesto al momento de encarar estudios superiores o cuando hay que demostrar conocimientos de materias específicas o una preparación acorde a los requerimientos de futuras actividades.