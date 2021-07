La sequía extrema que afecta a San Juan está ocasionando diversos inconvenientes. No sólo la vegetación está sufriendo la escasez de agua, sino que hay predios del Valle de Tulum y alrededores, en los que este fenómeno está provocando una serie de alteraciones que pueden ser muy grave, especialmente cuando se habla de hundimiento de terrenos y la afectación de los componentes del suelo que llegan a producir situaciones de colapso internos en la geología, todo esto provocado por la falta de agua en las cuencas hídricas subterráneas.



La mayor parte de la población sabe que estamos en una etapa de escasez de agua, a consecuencia de las pocas nevadas en la Alta Cordillera, pero desconoce los efectos que esta situación puede llegar a tener en un futuro próximo, si continúa el mismo panorama.



Las imágenes satelitales que se disponen para analizar el estado de las cuencas y de los terrenos son lo suficientemente claras para afirmar que la geografía local está cambiando en relación a los efectos de la sequía, como lo señaló el ingeniero agrimensor y magíster Emilio Graffigna en una nota publicada hace unos días por este diario en la que reveló los resultados de un estudio sobre la sequía extrema en San Juan en base al análisis de imágenes satelitales.



El uso de recursos de imágenes radares en otras frecuencias, como las que proporcionan los satélites dentro de la red "Saocom", le han permitido a este profesional la observación del suelo sin la influencia de la vegetación, pudiendo analizar la humedad de los suelos agrícolas y medir el impacto de la huellas urbanas, entre otras cosas, lo que permite estudiar los cambios en superficie en el orden de unos pocos milímetros. De estos estudios se ha obtenido una escala que permite determinar la dimensión y profundidad de los hundimientos de terrenos en épocas de sequía y elevaciones en épocas ricas en nevadas, lo que es de fundamental importancia para cualquier tipo de emprendimiento.



Los análisis demuestran que estamos en una fase inicial de la sequía que está afectando distintos aspectos de la vida provincial, por lo que la población debe tomar conciencia de la gravedad de la situación y que esto no se soluciona solamente con hacer un poco de ahorro en el consumo del agua sino que requiere mucho más en estrategias para que el panorama hídrico no se vea más afectado de lo que está ahora. Además, los organismos competentes tanto del gobierno provincial como nacional y de órganos descentralizados deben coordinar acciones para paliar este oscuro panorama. Son todos estos estamentos de la sociedad los que deben ponerse a analizar cuáles pueden llegar a ser las soluciones para un problema que no es exclusivo de San Juan, sino también de todo el país y parte del mundo.