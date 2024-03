A medida que avanzan las auditorías y las investigaciones en cada uno de los organismos del Estado, el gobierno de Javier Milei continúa descubriendo hechos aberrantes y condenables de las anteriores gestiones de gobierno que han llevado al país a una de las crisis económicas y financieras más graves de su historia. Esta vez el turno fue para el PAMI donde una investigación arrojó numerosas irregularidades que han hecho que la obra social de los jubilados y pensionados atraviese por uno de sus peores momentos en materia administrativa.



Al descubrir gastos en publicidad por más de 3.000 millones de pesos; la universalización del programa Alimentar; venta de recetas truchas y médicos que recetaban en zonas geográficas que no eran las suyas, indicando prestaciones que los afiliados no siempre necesitaban, sumado a un hackeo del sistema informático que dejó a millones de jubilados a la merced de ser víctimas de estafas telefónicas, el Gobierno dispuso un recorte de 90.000 millones en gastos políticos que no han logrado sacar de la crítica situación en la que se encuentra el organismo en todo el país, incluyendo las delegaciones provinciales.



El actual director del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguízamo, quien reemplaza en el cargo a Luana Volnovich, la dirigente de La Cámpora que fue nombrada directora del organismo durante la presidencia de Alberto Fernández y a la que se le atribuye el desmanejo de la institución que ha derivado en una "estafa millonaria", cuyo monto va creciendo a medida que se descubren nuevas irregularidades, ya ha procedido con fuertes recortes en un intento por enderezar el rumbo de la organización. Hasta ahora ha eliminado el 75% de las secretarías; el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones locales. Todo esto lógicamente va a repercutir en las delegaciones provinciales, tal el caso de San Juan, aunque el director Ejecutivo local Dr. José Rafael Claros ha dicho a medios locales que intentarán que esta situación no afecte los principales servicios que ofrece el organismo a los beneficiarios sanjuaninos.



La crisis del PAMI se ha visto reflejada en estos últimos años en los sucesivos déficit, los cuales han sido más notorios durante el año 2023 con valores exorbitantes que llegaron a los 200.000 millones de pesos en el último trimestre.



Una vez que se termine la investigación, sin ninguna duda se contarán con elementos necesarios para denunciar a la anterior administración con el objeto de esclarecer las maniobras perpetradas y hacer que el organismo comience a transitar por una etapa de optimización de sus funciones en beneficio de la gran masa de afiliados que posee el PAMI en todo el país.



La inoperancia y la corrupción detectada en el seno del organismo es un fiel reflejo de la forma en que se ha estado manejando el país, malgastando recursos o direccionándolos a oscuros objetivos en beneficio de un sector que se ha estado aprovechando del sistema.