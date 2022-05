Ante un faltante de vacunas antigripales en todo el país y la urgente necesidad de que la población se vacune antes de los primeros fríos, desde Salud Pública de la provincia se lograron activar algunas gestiones ante la Nación para conseguir las dosis (se estima unas 100.000) que aseguran la vacunación en San Juan. De esta manera se ha conseguido reanudar la campaña que había estado interrumpida la semana pasada, abarcando a todos los grupos etarios, con el objeto de prevenir los casos de gripe, especialmente de la variante "A". que está proliferando con graves consecuencias.



Dados los contratiempos que se han presentado y lo avanzado del calendario anual, es necesario implementar en una forma más intensa esta campaña, especialmente con los mayores de edad que representan el sector más vulnerable y que más necesita de las vacunas. Hay que asegurar que en los próximos días llegue el resto de las dosis faltantes para cubrir a toda la población.



De la misma forma se está procediendo con la vacunación contra el covid-19. En todos los centros vacunatorios de la provincia se está suministrando la cuarta dosis o dosis de refuerzo con el objeto de mantener inmune a la mayor parte de la población. Aunque se cuenta con casi todas las marcas de vacunas disponibles, las inoculaciones siguen siendo sin elección por parte de la persona que concurre a vacunarse, aclarando Salud Pública que todas cumplen con los estándares de seguridad correspondientes. En este sentido se ha instado a la población a concurrir a la brevedad a vacunarse ya que se ha observado un notable relajamiento de la gente que, en algunos casos, está optando por no vacunarse al ver que los casos de covid-19 han disminuido notablemente.



Hay que tener en cuenta que en materia epidemiológica la vacunación es el arma más potente que se dispone ante enfermedades virósicas y de contagios masivos, por lo que es necesariamente conveniente completar los cuadros de vacunación para obtener los resultados esperados. También hay que considerar que el covid en todas sus variantes es una enfermedad que no está erradicada y que amenaza en forma permanente con brotes en distintas partes del mundo. Que en San Juan los casos hayan disminuido notablemente, a tal punto que ya casi no hay ningún tipo de restricciones, no quiere decir que hay que dejar de vacunarse.



Con la hepatitis tenemos una nueva situación como es la variante que afecta a los niños en forma aguda. Todavía se desconocen sus causas y origen, pero en tanto se aconseja completar los cuadros de vacunación que es una de las únicas defensas preventivas que se disponen.