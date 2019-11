A pocas semanas del cambio de gobierno que tendrá lugar en nuestro país, los concesionarios de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales de Vaca Muerta, se muestran expectantes respecto del destino que tendrán los respectivos emprendimientos. Temen que la implementación de una política intervencionista pueda frenar el desarrollo que se ha alcanzado hasta ahora, corriendo el riesgo de que el potencial que tiene la cuenca no sea aprovechada en toda su magnitud.



Ante esta incertidumbre, los petroleros sostienen que a partir de la asunción de las nuevas autoridades se requerirán más que nunca "reglas claras y estables" para que Vaca Muerta pueda seguir cambiando la historia de Argentina y no sea afectada por políticas intervencionistas que lo único que pueden lograr, en este caso, es alejar la posibilidad de aprovechar los mercados de capitales para nuevos emprendimientos.



Esta inquietud de los concesionarios trascendió a través de la publicación especializada en economía Bloomberg, que se ha hecho eco de la expectativa de los petroleros, quienes han manifestado que "el tesoro del shale de la Argentina corre el riesgo de quedarse enterrado", si las políticas vinculadas al sector energético no se ajustan a los requerimientos de los inversionistas.



El yacimiento de Vaca Muerta fue descubierto en 2011 como una formación de petróleo y gas no convencional que abarca cuatro provincias, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. En 2013 se estableció que es la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo. Concentra el 40% del gas no convencional y el 60% del petróleo no convencional del país.



Su explotación requiere de tecnologías de avanzada que, lógicamente, implican un costo mayor que el de las perforaciones tradicionales, de ahí que las inversiones son cuantiosas por lo que se requiere de financiamiento externo y de variables económicas vinculadas al libre mercado de capitales.



Uno de los aspectos que más preocupan es que el presidente electo, Alberto Fernández, hizo campaña en base a la regulación de los mercados de energía. Y los expertos sostienen que en el pasado los precios estrictamente regulados frustraron la exploración petrolera y tuvieron un impacto negativo sobre la economía en el largo plazo.



Sirve esta inquietud como una advertencia de lo que puede llegar a ocurrir si hay un marcado intervencionismo en una actividad que necesita del libre mercado para crecer y desarrollarse.