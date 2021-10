Si hablamos de streamers en el panorama nacional, Ibai Llanos es quizá la figura más importante junto a Auronplay y El Rubius. Amante de League of Legends y con un talento indiscutible para la comunicación, Ibai encandila cada día a millones de personas con su humor, sus directos en Twitch e incluso sus mensajes sociales en redes.

Los streamers están a la orden del día en nuestra sociedad. Sin embargo, hay figuras clave que brillan con luz propia dentro de esta profesión. Ibai Llanos es una de ellas. El célebre streamer vasco ya era una autoridad a nivel nacional hace unos años, pero en los últimos meses ha tomado una relevancia aún mayor... ¡Incluso ha sido portada de Forbes!

Hace unos días se filtraron los ingresos de Ibai en Twitch (y otros muchos streamers), e incluso fue baneado durante unas horas por verse ligeramente un pene en uno de sus directos.

Mucha gente conoce la vida profesional de Ibai: su afición por el fútbol, una gran pasión por League of Legends, su reivindicación ante las críticas a redes sociales y bromas como la reciente con el urólogo en Twitter.

Pero, ¿qué hay de su vida íntima? Lo cierto es que Ibai Llanos no habla mucho sobre esto, aunque en las últimas entrevistas ha revelado algunos datos y anécdotas que todo el mundo desconocía.

Puedes ser muy fan de Ibai y seguir todos sus directos, pero eso no implica saberlo todo de él: descubre estas 10 curiosidades sobre Ibai Llanos que seguramente no conocías.

UNA INFANCIA DIFÍCIL

Ibai no tuvo una infancia fácil. El propio streamer comenta que la crisis del año 2008 azotó a su familia, ya que su madre perdió el trabajo y su padre acumuló muchas deudas.

Incluso, el streamer recibía llamadas de pequeño en las que preguntaban dónde estaba su padre, ya que debía dinero a bastantes personas. Le marcó mucho todo esto.

''Mi padre hasta se quedaba sin comer, se sacrificaba, para que mi hermano si pudiera comer algo. A mí eso me marcó mucho''.

Esa difícil infancia hizo que Ibai valorase mucho más el dinero y las dificultades económicas, lo que hace que sea una persona humilde pese a su gran popularidad.

LA IMPORTANCIA DE LOS VIDEOJUEGOS

El streamer no sabía qué carrera estudiar cuando terminó los estudios, algo que comenta habitualmente en muchas entrevistas. Sin embargo, los videojuegos le ''allanaron el camino''.

Su afición por League of Legends hizo que se fijaran en él como comentarista de eSports, lo que sin duda cambió su vida para siempre. Eso sí, mudarse a Barcelona no fue nada fácil para él.

''No me metí en ninguna porque cuando iba a decidir qué tenía que hacer me llegó la oferta para mudarme a Barcelona''.

En otras palabras, los videojuegos fueron la luz en la oscuridad para Ibai Llanos. Siempre se muestra agradecido, porque tuvo muchas dudas sobre a qué dedicarse.

PÁNICO ANTE LA CÁMARA

Aunque ahora le veamos tan expresivo y con facilidad para hablar a la cámara, Ibai Llanos tenía absoluto pavor por los escenarios cuando era más joven.

En concreto, el streamer comenta que en sus inicios en Barcelona como comentarista de la LVP le temblaba todo, sufría mareos y no podía mantenerse en pie.

''No sabía por qué de repente no podía caminar, por qué me daba miedo salir a la calle. O quedarme solo en casa. Hasta que el médico de cabecera me dijo que de morirme nada. Que lo que tenía era ansiedad y estrés''.

Un ejemplo más de que todo se aprende y que nadie nace sabiendo, ni siquiera si te llamas Ibai Llanos y eres conocido mundialmente.

LA OTRORA CASA DE ETO'O

La idea de Ibai Llanos para vivir estaba claro: quería compartir casa con otros streamers. Y así fue, ya que actualmente reside en la que antaño fuera casa del futbolista Samuel Eto'o.

Ibai paga 15.000 euros al mes por una gran casa-empresa, equipada con estudios de grabación para cada uno de los streamers, que ya son inseparables amigos del vasco.

''Compramos la primera capturadora pidiendo dinero en la calle. Nos basamos en la amistad. Este grupo nació así. Si es que éramos poco más que la banda del patio''.

De hecho, en la ''mansión de Ibai'' también vive su novia, de la que apenas se sabe nada, pero de la que hablaremos un poco más abajo.

SU VIDA SOCIAL

La vida social de Ibai Llanos se cimenta en la mansión del conocido G3 (así se llama su grupo de streamers), y sobre ello ha hablado en algunas entrevistas recientes.

Ibai comenta que le gusta pasar tiempo con sus amigos en la casa, viendo películas en su cine particular, cenando con ellos, y en verano pasaban mucho tiempo en la piscina y el jardín.

''En verano estábamos mucho en la piscina por la noche, en el jacuzzi, la sauna… A veces simplemente nos sentamos en el sofá y charlamos o abrimos un juego de mesa''.

Por supuesto, también comparte tiempo con su chica, la cual vive en un piso independiente dentro de la misma mansión.

LA NOVIA DE IBAI

Ibai tiene novia, y de hecho llevan más de seis años juntos. No se sabe cuál es su nombre, pero vive con él y su grupo de streamers en la misma mansión.

El propio streamer afirma que no salen mucho a la calle, y que muchos planes que hacen consisten en ver películas, cenar juntos, jugar a juegos de mesa...

''Ella estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo que vendía de todo. Era como la jefa de marketing''.

Claro, tampoco están todo el día encerrados. También suben de vez en cuando al monte, comen en restaurantes, pasean a los perros o practican deporte juntos.

NO LE GUSTA LA ROPA DE MARCA

Pese a los ingresos que factura Ibai, pocas veces lo verás vistiendo ropa de marca. El motivo es sencillo: admite que no le vale... salvo excepciones.

Incluso, a raíz de esta afirmación, Ibai comenta que una vez no le dejaron entrar en el restaurante Arzak de Barcelona, conocido por tener una estrella Michelín.

''La ropa cara no me cabe. Aunque quisiera no pudiera. En lo que sí que gasto más dinero es cenar bien. Cenar en una estrella Michelin como Arzak… eso sí que es un lujo''.

En el Arzak no le dejaron entrar por ir en pantalones cortos y sin arreglar. Entre risas, afirma que estuvo a punto de comprar un pantalón de 800 euros y volver, pero finalmente decidió marcharse a casa.

''LA SELECTIVIDAD''

Todo aquel que sigue a Ibai desde sus inicios reconocerá el famoso vídeo de La Selectividad. Fue uno de sus primeros éxitos, y hoy en día sigue siendo carne de meme en redes sociales.

El origen de este vídeo se debe a que muchos de sus seguidores están estudiando, y estos siempre le pedían consejo para afrontar los exámenes. Sorpresa: se avergüenza de dicho vídeo (en el buen sentido).

''Como además me gusta vestirme de entrenador un poco raro, de un equipo ucraniano, y al haber seguido tanto deporte, tengo muchos inputs de muchos entrenadores''.

Indudablemente, este vídeo de Ibai fue todo un bombazo en redes sociales. Echa un vistazo a este otro mensaje viral que hará pensar a más de uno.

¿RETIRARSE?

En la entrevista con Forbes, Ibai afirmó que podría retirarse ya si quisiera, a sus 26 años. Sin embargo, esto no entra en sus planes. Él necesita hacer cosas.

''Me compro una casa, vivo ahí y ya está. Pero igual me muero de aburrimiento. ¿Cómo me voy a retirar con 26 años? No he hecho cálculos, pero no hago esto para retirarme. Necesito seguir haciendo cosas''.

LA FAMILIA Y AMIGOS DE IBAI

Está claro que la actual situación de Ibai dista mucho de sus orígenes humildes, pero el streamer vasco tiene claro de dónde viene, y sigue cuidando de su entorno.

Ibai asegura que cada mes ayuda a su madre, la cual sigue en paro, y que estuvo a punto de comprarle un coche a su padre, Javier. Este se negó, pero la intención ahí estaba.

''Mi vida ha cambiado en un 800%, pero mi tío sigue trabajando en una empresa moldeando piezas de coches, mi padre tiene el mismo trabajo y mi madre, por ejemplo, sigue en paro y la ayudamos un poco entre todos''.

Como guinda del pastel, Ibai asegura que hace año y medio iba al Mercadona a comprar churros, y vivía en un piso mucho más humilde. La fama no le ha cambiado.

Ibai Llanos es una figura vital en nuestro país, y apunta a crecer mucho más. No hay más que ver su unión con Piqué para participar en la principal liga de eSports de League of Legends; un reto muy ilusionante para él.