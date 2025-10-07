El chiste se hizo sentir: “Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”. El comentario, en alusión a la situación política de la migración en los Estados Unidos, se coló en un Tiny Desk raro, protagonizado por títeres y marionetas de un célebre grupo infantil chileno .
No es la primera que ocurre: por el envío popular envío parecido al MTV Unplugged ya desfilaron los personajes de Plaza Sésamo y de Fragile Rock, banda musical estadounidense con músicos y titiriteros.
Una parodia de noticiero
“Pasaron 23 años y pareciera que no hay límites. Seguimos encontrando nuevos espacios, seguimos de gira, seguimos haciendo películas. Nos siguen presentando proyectos que nos obligan a seguir siendo originales y auténticos”, le dijo Álvaro Díaz, uno de sus creadores, al diario El País de España.
Arrancó simulando ser un noticiero con todos sus características: coberturas, segmentos deportivos, entrevistados y una cuota innegable de humor. Se centraba en las aventuras de un equipo poco prestigioso en el que siempre ocurría algo inesperado, y cuyo presentador es Tulio Triviño, un títere similar a un mono con dos botones amarillos como ojos.
Además, en el programa había una sección musical donde lanzaban temas propios como Mi muñeca me habló, Baila sin César o Equilibrio espiritual, canciones incluidas en su Tiny Desk.
La repercusión del concierto fue inmejorable en redes sociales: “Soy Mexicano y este es el mejor TinyDesk de todos!! Gracias Chile por 31 Minutos!!”. O, “me encanta como los del fondo mueven la boca mientras los títeres cantan”.
“Solo puedo decir que esto es un orgullo latinoamericano. Como chileno y fanático acérrimo del programa de 31 Minutos, esto me llena de emoción”. “Amo 31 Minutos con toda mi alma y esto solo me demuestra que este programa seguirá revolucionando la industria”.
No dura 31 minutos, sino diez menos. El show se se grabó la semana pasada y viajaron hasta Washington 15 personas entre el equipo de producción, músicos, voces y titiriteros. Además del mencionado Díaz, Pedro Peirano, cocreador del grupo y director, Pablo Ilabaca, director musical fueron de la partida entre otros.
Actualmente tienen también un museo itinerante y en cualquier momento se viene una segunda película, Calurosa Navidad, coproducida por Prime Video.