Hizo un personaje al que una sola vez llamaron por su nombre (Tadeo), estudió en la prestigiosa Julliard y afirman que cantaba como los dioses y aunque podría haber intentado con otros papeles el éxito de su vida fue el rol de jefe del Super Agente 86, una serie hilarante en la que estaba obligado a estar perpetuamente serio.

Se cumplen 50 años de la muerte de Edward Platt, el que lidiaba con el personaje de Don Adams y con Bárbara Feldon, la entrañable 99 en aquel programa en el que la televisión norteamericana se permitió reírse de la guerra fría, los espías y la sofisticada tecnología que las potencias de los 60 desarrollaban para controlarse nuevamente.

La serie se emitió desde 1965 y abarcó 138 capítulos que fueron repetidos hasta el infinito en distintas partes del mundo.Esto significó un salto a la fama para todo el elenco. Para Platt en especial, significó gloria y mucha repercusión.

El personaje creció más de lo que Buck Henry y Mel Brooks, los creadores de la serie, imaginaron. A principios de la segunda temporada el nombre del actor apareció en los títulos iniciales , después de la pareja principal.

Platt disfrutó de las mieles del éxito gracias a la popularidad de la serie pero en 1970 salió el último episodio y su vida se deslizó por una suave pendiente, al comienzo, y luego decididamente hacia el ostracismo.

En 1971, al año siguiente de finalizar la serie, protagonizó The Governor and J.J pero el programa no tuvo éxito y fue levantado. También tuvo un papel en otra serie con poca suerte, The Snoops Sisters.

Pasaron un par de años en los que alternó participaciones especiales mínimas y muchos rechazos.

En el 72 trascendieron dos intentos de suicidio del actor y cuando se produjo su muerte el 19 de marzo de 1974 la familia dijo que había sufrido un paro cardíaco. Años más tarde se supo que se había quitado la vida .Tenía 58 años .