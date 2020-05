El cuidado del dinero es muy importante a la hora de progresar en la vida, ya que es una de las razones más importantes por las que nos podemos considerar independientes.

Hay personas que gastan sin tener el menor cuidado, y a fin de mes se dan cuenta de que se quedaron sin un céntimo y no les alcanza ni para lo más básico. Pero otros parece que nacen con un sexto sentido para manejar la plata, y nunca tienen una época de "vacas flacas". Mirá en esta lista cuáles son los signos que mejor manejan el dinero del zodíaco.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo le temen terror a la inestabilidad, por lo que harán todo lo posible para tener un "colchón" de ahorros que nunca los deje en una situación incómoda. Una de sus características es que no son tacaños. De hecho, muchas veces deben sacar de problemas a sus conocidos.

Virgo

Están obsesionados con el control de sus finanzas, y buscan que se mantengan estables. Los virgo no son tacaños, pero si se dan cuenta, por ejemplo, que un mes hubo que gastar más en salud, dejarán de darse lujos para equilibrar su presupuesto para los próximos 30 días.

Libra

Es un signo que busca estabilidad en todo, y el manejo del dinero no es la excepción. Los nativos de libra intentarán mantener sus finanzas saneadas, pero sin dejar de lado sus gastos que a otros le parecerán superfluos, como la moda. No tienen problema en compartir gastos, y así es como se dan algunos lujos.

Capricornio

Los capricornio pertenecen sin duda al signo que mejor maneja el dinero de todo el zodíaco. No son ni ahorrativos ni tacaños, simplemente por que no les hace falta. Son tan buenos inversores que generalmente tienen dinero de sobra, y si no lo tienen, están trabajando para conseguirlo, por lo que no tienen tiempo de salir a gastar de más.