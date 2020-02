La capacidad de mostrar agradecimiento es una de las características más agradables que puede tener una persona, pero no todos la poseen. Nunca falta quien parece no inmutarse al recibir un favor o un regalo, y siempre sale de la situación sin ni siquiera decir "gracias".

Los signos también quién tiene predisposición a "olvidarse" de mostrar su agradecimiento, algo que los puede dejar como olvidadizos en el mejor de los casos, o maleducados en el peor. Estos son los signos más desagradecidos del zodíaco.

Aries

El problema de los arianos es que son tan introvertidos que muchas veces no se dan cuenta de lo que los demás hacen por ellos. Siempre se terminan dando cuenta, pero muy tarde, cuando quien hizo algo por ellos ya no está cerca para escuchar su agradecimiento, lo que los puede dejar muy mal parados.

Acuario

Otro signo que casi no tiene en cuenta a los demás, ya que posee su propio mundo. Además su natural rebeldía hace que muchas veces no reconozca lo que alguien hace por él, lo que marca el desapego natural de los acuarianos por la sociedad en la que viven. No es raro que se dé cuenta de que a veces las personas merecen su reconocimiento y les agradezca, pero esos casos casi no ocurren.

Escorpio

Un signo que es complicado en muchas áreas también lo es con el agradecimiento. Esto viene de la mano de su carácter fuerte y que nunca perdona una ofensa. Los nacidos bajo este signo son capaces de recibir el mejor regalo del mundo, pero si están enojados con la persona que lo hizo, esta no recibirá ni una mirada. Antes de tratar con un escorpiano es necesario cerciorarse de que no esté en uno de sus malos momentos.

Capricornio

No le gusta sentirse en deuda con los demás, por lo que muchas veces no reconocerá que alguien le hizo un favor para evitarse esa situación. No hace falta aclarar que esto lo deja muchas veces como malagradecido, algo que a los capricornianos los tiene sin cuidado. Un detalle es que ellos siempre esperan que la gente les muestre su agradecimiento.