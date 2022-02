El líder ruso intentó reunirse con “El 10” en Moscú durante el último Mundial de Fútbol aunque no pudo concretarlo en sus propios términos. Fiel a su estilo, Maradona argumentó un motivo increíble para negarse. "Me tengo que levantar 9.30 y yo a esa hora no me levanto", expresó Diego en un audio exclusivo que obtuvo Infobae, en el que relata el episodio fallido con el mandatario.

Al igual que decenas de políticos, Putin deseaba reunirse con Maradona. La Copa del Mundo llevada a cabo en su país era la oportunidad perfecta para hacerlo, pero el exfutbolista tenía un solo problema: el horario.

En el incio del audio, se lo puede escuchar a Diego entusiasmado por conocerlo e incluso revela haber ensayado frases como "Hola, Putin... sos re putín" para saludar al mandatario ruso.

No obstante, la idea de levantarse temprano para acudir al encuentro no lo entusiasmaron. En cambio, sugirió que lo mejor sería organizar un cóctel por la tarde para estar más cómodo. Finalmente, la reunión se concretó pero de acuerdo a los requisitos de “El Diez”.

“No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él”, dice Diego en un primer momento. Pero luego continúa: “Me hice dos o tres ensayos ya de... ‘hola, Putin’, ‘¿qué hacés, Putin?’, ‘sos re-putín’..., ‘reputín del orto’”.

“Me duele en el alma porque van a estar todos... ¿y por quién va a preguntar ‘la fiera’? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Y así... por supuesto que iba a ir de traje. Así, no... no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin... pero mañana yo no voy. Está decidido”, concluyó el futbolista.

Finalmente, la reunión se concretó pero de acuerdo a los requisitos de “El Diez”. Esta vez, Putin no pudo imponer su fuerza, las ganas de conocer el mejor futbolista del mundo fueron mayores.