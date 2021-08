Courtney Tillia, una ex maestra de educación especial convertida en estrella de OnlyFans, se prepara para recibir un golpe financiero cuando la plataforma prohíba la pornografía en aproximadamente un mes. Pero incluso como último recurso, ella confirmó que no volverá a las aulas, a educar a los niños.

Courtney dijo que está desconcertada porque la compañía que construyó su éxito basado en suscripciones sobre contenido sexual ahora pidió que se elimine la pornografía a partir del 1 de octubre.

En su corto tiempo en OnlyFans, la exmaestra, acumula entre 20 mil y 100 mil dólares por mes, con alrededor de 18,000 suscriptores.

Courtney dice que está confundida acerca de qué será exactamente prohibido , pero está segura de que serán malas noticias para ella y otras personas que ganan mucho dinero vendiendo fotos desnudas y pornografía en OnlyFans.

“Cuando era maestra, mi familia realmente tenía problemas económicos”, dijo Tillia hace un tiempo a The New York Post. “OnlyFans me permite la libertad financiera. Puedo proporcionar todo lo que mi familia necesita y más ".