Todos los días los usuarios de Twitter sorprenden con insólitas historias que muchas veces se vuelven virales y acumulan miles de "me gusta". Sucede que los internautas aprovechan la libertad de la red social del pajarito para contar momentos graciosos que atraviesan ellos o personas que conocen.

En Twitter muchas veces se viralizan historias que entretienen a mucha gente, como la de la chica que encontró a un joven con el que salía en una app de citas y organizó un plan para "atraparlo", o relatos sobre momentos incómodos por los que les toca pasar a algunos tuiteros.

En esta oportunidad, una usuaria contó el insólito motivo por el que aceptó una cita e hizo estallar a todos en Twitter. Por supuesto, cientos de internautas aprovecharon la publicación y bromearon al respecto.

Todo comenzó cuando la usuaria 'Lolita' (@pilarferrares) comentó la decisión que había tomado el día anterior. "Anoche no había nada para comer en mi casa y estoy sin un peso", reveló la joven al comienzo de su publicación. Luego, agregó: "Así que acepté una cita solo para que me inviten a comer una hamburguesa".

La reacción de los usuarios en Twitter

La revelación hizo reír a muchos usuarios de Twitter, quienes sacaron a relucir sus mejores memes para comentar la situación que contó la joven. Al leer algunas respuestas que no le gustaron, "Lolita" tuiteó: "Tengo la confianza suficiente como para que él sepa que yo no tenía $ (sic) y me invitara igual".

Además, la usuaria agregó que no tiene problema en pagar su parte o "también invitar" cuando puede. Pero ante semejante repercusión del tuit, que superó rápidamente los 77 mil "me gusta", los internautas hicieron chistes de todo tipo.

"Invitarla a comer no, ofrecerle unos mates sí. Plata para facturas (opcional), llevar Don Satur. Ir a una plaza, listo", bromeó un tuitero, mientras que otro usuario había preguntado: "Te imaginás si el chabón te decía de pagar mitad y mitad".

Algunas referencias en los comentarios causaron mucha risa. En ese sentido, una joven escribió: "Paola Argento estaría muy orgullosa de vos, hermana". Otra recordó la icónica canción del rap argento, que reza: "Paola ser adulta, Paola no cocinar, hacer lo que hace Paola cuando tiene hambre: enganchar a un bolu** que la invite a cenar".