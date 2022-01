Una joven protagonizó un incómodo momento cuando acompañó al centro de testeos a su pareja, que debía hisoparse para saber si se había contagiado de coronavirus. De esta forma, cientos de personas se acercan porque presentan síntomas, en caso de tener que viajar, entre otras razones.

Sin embargo, no sabría que al ir con su novio, también estaría presente la ex de él y decidió compartir la escena en un divertido tuit. Es así que su experiencia se volvió viral entre los internautas, que se reían acerca de lo sucedido, aunque también generó polémica por otra cuestión que criticaron los usuarios.

“Acompañé a mi novio a hisoparse, atrás cae la ex a hisoparse también. Yo sin síntomas. un fav y lo dejo” señaló la joven bajo el usuario de @ailu_susco. El mismo tuit alcanzó dos mil retuits y más de 150 mil ‘me gusta’, además de cientos de comentarios donde algunos se reían y otros se mostraban críticos sobre la situación.

“Para que estés tranquila, uno nunca deja de verse con el/la ex y mucho menos si cortaron hace menos de dos años” expresaba una internauta en respuesta al divertido episodio, en referencia al tiempo de duelo cuando una relación amorosa se termina. Otra joven en cambio cuestionaba “¿Qué tiene que ver que caiga la ex a hisoparse también? Si te esta haciendo el segundo mi reina no te va decir que le acompañes porque de ultima va a saber que la ex tambien va a ir”.

Por otro lado, otros usuarios comenzaron a criticar a la protagonista de la historia porque había acompañado a su novio, remarcando la importancia de que vayan solo los que se testeen. “¿Para qué vas acompañarlo? ¿Qué tiene 2 años que lo tenes que llevar?” manifestaba una internauta, mientras que otros mencionaban “No hay que acompañar a nadie a hisopar salvo niños o excepciones. Tenés mas riesgo de agarrarte coronavirus”.